Кремль ответил на предложение запретить военнообязанным выезд из России: новости вокруг СВО за 11 октября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 октября.



ВС РФ продолжают «массированный удар»

Минобороны России заявило, что сегодня российские вооруженные силы продолжили «нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины».