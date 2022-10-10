«Ответы будут жесткими»: Путин собрал Совбез по поводу подрыва Крымского моста
Глава государства также прокомментировал утренние удары по Киеву
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Президент России Владимир Путин, выступая перед Советом безопасности, заявил, что ответы РФ на подрыв Крымского моста «будут жесткими и будут соответствовать уровню угроз для РФ».
— Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба был нанесен удар по территории Украины. В случае продолжения терактов ответы будут жесткими и будут соответствовать масштабу угроз, — отметил глава государства.
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