20idei
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 61.25
eur 59.98
Тема дняКак состояние 7-летней девочки, сбитой на тротуаре
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

«Ответы будут жесткими»: Путин собрал Совбез по поводу подрыва Крымского моста

Глава государства также прокомментировал утренние удары по Киеву

2 959
ds

Владимир Путин заявил, что российские ответы будут соответствовать уровню угроз для РФ

Поделиться

Президент России Владимир Путин, выступая перед Советом безопасности, заявил, что ответы РФ на подрыв Крымского моста «будут жесткими и будут соответствовать уровню угроз для РФ».


— Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба был нанесен удар по территории Украины. В случае продолжения терактов ответы будут жесткими и будут соответствовать масштабу угроз, — отметил глава государства.

Новость дополняется

Владимир ПутинКиевСпецоперация на Украине
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2