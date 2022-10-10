Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — теракт, организованный Украиной

По словам очевидцев взрыва, у некоторых из них завыли сигнализации машин, выбило окна, а издалека виднелся черный клуб дыма. Прочитайте также, что происходит в очереди на керченский паром, которого еще нет.



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