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Спецоперация на УкраинеВзрыв на Крымском мосту

Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — теракт, организованный Украиной

Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм»

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На мосту заполыхали цистерны с топливом

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту. Путин подчеркнул, что произошедшее 8 октября ЧП без сомнений можно назвать терактом.

— Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины, — сообщил президент.

Бастрыкин добавил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

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По информации Следственного комитета, утром на Крымском мосту взорвался грузовик, ехавший из Краснодарского края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Три человека погибли, тела мужчины и женщины уже достали из-под воды. Предположительно, они были пассажирами легковушки, находившейся рядом с фурой.

По словам очевидцев взрыва, у некоторых из них завыли сигнализации машин, выбило окна, а издалека виднелся черный клуб дыма. Прочитайте также, что происходит в очереди на керченский паром, которого еще нет.

Всю информацию о ЧП мы публиковали в режиме онлайн, а главные новости собираем в специальной рубрике.

Александр БастрыкинВладимир ПутинКрымский мостВзрывТеракт
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