Освободят от налогов и отправят в отпуск: какие льготы власти пообещали мобилизованным — в понятных картинках

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Мы уже разбирались, сколько денег получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности. Обычная страховка на них действовать не будет, ее заменит военная.