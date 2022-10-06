Освободят от налогов и отправят в отпуск: какие льготы власти пообещали мобилизованным — в понятных картинках
Многие из них появляются благодаря статусам контрактника и ветерана боевых действий
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Из последующих разъяснений Минобороны стало понятно, что мобилизованным будет присвоен статус контрактников, а соответственно, льготы в таком случае полагаются те же самые. Мы разобрались, какие льготы будут у мобилизованных.
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Мы уже разбирались, сколько денег получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности. Обычная страховка на них действовать не будет, ее заменит военная.
Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.
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