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Освободят от налогов и отправят в отпуск: какие льготы власти пообещали мобилизованным — в понятных картинках

Многие из них появляются благодаря статусам контрактника и ветерана боевых действий

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Мобилизованные получат трудовые, медицинские и налоговые льготы

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Из последующих разъяснений Минобороны стало понятно, что мобилизованным будет присвоен статус контрактников, а соответственно, льготы в таком случае полагаются те же самые. Мы разобрались, какие льготы будут у мобилизованных.

Участники СВО получают статус ветерана боевых действий

Участники СВО получают статус ветерана боевых действий

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После завершения службы мобилизованные получают приоритетное право поступления в вузы страны

После завершения службы мобилизованные получают приоритетное право поступления в вузы страны

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Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Мы уже разбирались, сколько денег получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности. Обычная страховка на них действовать не будет, ее заменит военная.

Также они не будут платить налог на имущество и земельные участки

Также они не будут платить налог на имущество и земельные участки

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Для мобилизованных будут ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии

Для мобилизованных будут ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии

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Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

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