Бэби-бронь: в каком случае родителей не призовут на службу — объясняем в одной картинке
Какие еще семейные обстоятельства учтут в военкомате, рассказываем подробно
После того как 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, у всех возникло множество вопросов. Особенно обеспокоены были родители, ведь они отвечают не только за себя. Например, путаницу вызвала отсрочка для отцов: многие знают, что при наличии детей в армию не берут, но не все — что условия отсрочки при призыве на срочную службу и при призыве в случае мобилизации отличаются. Рассказываем, в каком случае у родителя есть повод для отсрочки от частичной мобилизации.
Когда речь идет о срочной службе в армии, то отсрочку дают, если у человека двое детей или ребенок пока один, но жена уже беременна вторым и срок не менее 22 недель. Также не возьмут в армию отца ребенка-инвалида младше трех лет или отца-одиночку.
Когда начинается мобилизация, то правила другие: отсрочку получают отцы, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет. Это подтвердили в Министерстве обороны: ведомство выпустило разъяснения о порядке мобилизации. Его краткое содержание редакция упаковала в понятные картинки.
Отцы-одиночки получают отсрочку в случае мобилизации вне зависимости от того, сколько у них детей. А вот наличие ребенка-инвалида на призыв по мобилизации не влияет никак, вне зависимости от того, сколько ему лет.
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Дети, впрочем, не единственная причина для отсрочки по семейным обстоятельствам. На нее имеют право те, кто занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Однако необходимость такого ухода должна подтвердить медико-социальная экспертиза. Отсрочка полагается также опекунам и попечителям несовершеннолетних братьев и сестер. Но всё это становится поводом для отсрочки, только если ухаживать за родственниками или опекать братьев и сестер больше некому. То есть если у военнообязанного есть, к примеру, сестра, то считается, что она может взять на себя эти функции, пока он служит. В таком случае отсрочка не положена.
Получить отсрочку можно и по другим причинам — от состояния здоровья до работы на оборонном производстве. Обо всех причинах для отсрочки мы рассказывали в этом материале.
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