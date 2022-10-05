Бэби-бронь: в каком случае родителей не призовут на службу — объясняем в одной картинке

После того как 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, у всех возникло множество вопросов. Особенно обеспокоены были родители, ведь они отвечают не только за себя. Например, путаницу вызвала отсрочка для отцов: многие знают, что при наличии детей в армию не берут, но не все — что условия отсрочки при призыве на срочную службу и при призыве в случае мобилизации отличаются. Рассказываем, в каком случае у родителя есть повод для отсрочки от частичной мобилизации.