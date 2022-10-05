Не видел его уже 100 лет: что делать, если потерял военник, — подробная инструкция в одной картинке

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. У людей сразу возникло очень много вопросов по поводу мобилизации, не все даже просто знали, где их военный билет и есть ли он вообще. Позже выяснилось, что у некоторых он просто утерян. Что делать, объясняем наглядно.



Согласно статье 21.7 КоАП РФ, за утрату или умышленную порчу военного билета положен штраф от 500 до 3000 рублей, иногда можно обойтись только предупреждением.

