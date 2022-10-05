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Не видел его уже 100 лет: что делать, если потерял военник, — подробная инструкция в одной картинке

Для начала за утерю военного билета нужно заплатить штраф

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В идеале нужно обратиться в военкомат в течение двух недель после утери документа

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21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. У людей сразу возникло очень много вопросов по поводу мобилизации, не все даже просто знали, где их военный билет и есть ли он вообще. Позже выяснилось, что у некоторых он просто утерян. Что делать, объясняем наглядно.

Согласно статье 21.7 КоАП РФ, за утрату или умышленную порчу военного билета положен штраф от 500 до 3000 рублей, иногда можно обойтись только предупреждением.

— Когда гражданин выясняет, что его военный билет утерян, он должен обратиться с заявлением в отдел полиции по месту жительства, — рассказал юрист Андрей Конышев. — Это делается для того, чтобы в отделе выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку кражи не произошло. Это постановление — основной документ для того, чтобы получить дубликат военного билета.

Учтите, что сроки восстановления военного билета сейчас могут затянуться

Учтите, что сроки восстановления военного билета сейчас могут затянуться

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В целом для восстановления военного билета понадобятся следующие документы:

Обратите внимание: госпошлину за выдачу нового билета платить не нужно

Обратите внимание: госпошлину за выдачу нового билета платить не нужно

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Еще одной проблемой сейчас могут стать сроки восстановления военного билета — даже в военкоматах говорят, что этот процесс может затянуться.

— Даже для того, чтобы выдать справку, необходимо для начала установить все учетные данные, — пояснили нам в военном комиссариате. — К сожалению, за долгое мирное время граждане забыли, что необходимо в таком случае сразу обращаться в военкомат, что необходимо уведомлять о смене места жительства, вовремя приходить для уточнения учетных данных. Сейчас действительно все военные комиссариаты страны работают в авральном режиме. Думаю, что в конкретном случае военкомат постарается сократить сроки восстановления документа. В каждом военкомате своя нагрузка, поэтому называть конкретные сроки было бы неправильно. Нужно обращаться в свой военкомат лично. Лучше сразу взять с собой необходимые документы.

Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы по частичной мобилизации, приходящие на горячую линию, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

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