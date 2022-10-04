20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 57.57
eur 54.39
Тема дняЧто сейчас делать с валютой в России
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Сколько денег получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности — в одной картинке

Обычная страховка на них действовать не будет, ее заменит военная

169
ds

В стране продолжают призывать на службу граждан, подлежащих мобилизации

Поделиться

После объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации многие задаются вопросом, что будет с их семьями в случае неблагоприятного развития событий — гибели, ранения, инвалидности. Мы разобрались, на какие выплаты могут претендовать семьи мобилизованных участников СВО. Обычная страховка не действует. Условия любой страховки прописаны в договоре, но в общем случае в нём всегда есть пункт, освобождающий страховщиков от выплаты, если смерть или травмы клиента получены в результате военных действий.

— Это не прихоть каждой отдельной страховой компании, а общие исключения, прописанные в Гражданском кодексе, — поясняет директор Центра страхования Кирилл Смолин. — Помимо военных действий к таковым относятся ядерный взрыв, народные волнения и еще ряд обстоятельств.

Все военнослужащие России страхуются по закону об обязательном страховании № 52-ФЗ от лица государства, которое заключает договоры с аккредитованными для этих целей страховыми компаниями: по данным Министерства обороны РФ, сейчас в их список входят ВСК, Росгосстрах, МАКС, Ингосстрах, СОГАЗ, «Альфа-Страхование», «Ресо-Гарантия», «Согласие» и еще ряд фирм.

— Это не индивидуальное страхование жизни, поименное, а коллективное, — поясняет Кирилл Смолин. — Таким образом, любой, кто поступил на военную службу, получает такую страховку. Насколько можно судить из официальных заявлений, мобилизованные будут приравниваться к контрактникам, значит, могут претендовать на те же самые социальные гарантии. Размер выплат по таким страховкам четко определен.

Вот на какие выплаты семьи мобилизованных могут претендовать

Вот на какие выплаты семьи мобилизованных могут претендовать

Поделиться

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Выплата, которая была предусмотрена и до СВО, состоит из двух частей: страховой компенсации и единовременного пособия. Они индексируются каждый год и в настоящий момент при гибели военнослужащего составляют 2,968 миллиона рублей и 4,453 миллиона рублей соответственно, в сумме — 7,421 миллиона рублей. О подобной компенсации, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин. Страховая выплата за ранение составляет от 74 до 297 тысяч рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 742 тысяч до 2,2 миллиона рублей. Единовременная выплата при увольнении вследствие травмы для контрактников близка к 3 миллионам рублей, для призывников — около 1,5 миллиона (уточним, что использование срочников во время СВО не предполагается). Кроме того, получившим инвалидность участникам спецоперации положены ежемесячные выплаты и другие компенсации как из федерального бюджета, так и из областных.

В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому за погибшего участника СВО положена выплата в 5 миллионов рублей, за раненого — 3 миллиона рублей. Эти выплаты идут параллельно с остальными, предусмотренными законом.

Кого призывают на службу в первую очередь, а кого позже — читайте в этом материале. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.

Что еще почитать:

По теме

ДеньгиСтрахованиеПовесткаМобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2