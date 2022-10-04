Сколько денег получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности — в одной картинке

Выплата, которая была предусмотрена и до СВО, состоит из двух частей: страховой компенсации и единовременного пособия. Они индексируются каждый год и в настоящий момент при гибели военнослужащего составляют 2,968 миллиона рублей и 4,453 миллиона рублей соответственно, в сумме — 7,421 миллиона рублей. О подобной компенсации, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин. Страховая выплата за ранение составляет от 74 до 297 тысяч рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 742 тысяч до 2,2 миллиона рублей. Единовременная выплата при увольнении вследствие травмы для контрактников близка к 3 миллионам рублей, для призывников — около 1,5 миллиона (уточним, что использование срочников во время СВО не предполагается). Кроме того, получившим инвалидность участникам спецоперации положены ежемесячные выплаты и другие компенсации как из федерального бюджета, так и из областных.

