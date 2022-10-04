Сколько денег получат мобилизованные в случае ранения, гибели или инвалидности — в одной картинке
Обычная страховка на них действовать не будет, ее заменит военная
После объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации многие задаются вопросом, что будет с их семьями в случае неблагоприятного развития событий — гибели, ранения, инвалидности. Мы разобрались, на какие выплаты могут претендовать семьи мобилизованных участников СВО. Обычная страховка не действует. Условия любой страховки прописаны в договоре, но в общем случае в нём всегда есть пункт, освобождающий страховщиков от выплаты, если смерть или травмы клиента получены в результате военных действий.
— Это не прихоть каждой отдельной страховой компании, а общие исключения, прописанные в Гражданском кодексе, — поясняет директор Центра страхования Кирилл Смолин. — Помимо военных действий к таковым относятся ядерный взрыв, народные волнения и еще ряд обстоятельств.
Все военнослужащие России страхуются по закону об обязательном страховании
— Это не индивидуальное страхование жизни, поименное, а коллективное, — поясняет Кирилл Смолин. — Таким образом, любой, кто поступил на военную службу, получает такую страховку. Насколько можно судить из официальных заявлений, мобилизованные будут приравниваться к контрактникам, значит, могут претендовать на те же самые социальные гарантии. Размер выплат по таким страховкам четко определен.
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Выплата, которая была предусмотрена и до СВО, состоит из двух частей: страховой компенсации и единовременного пособия. Они индексируются каждый год и в настоящий момент при гибели военнослужащего составляют 2,968 миллиона рублей и 4,453 миллиона рублей соответственно, в сумме — 7,421 миллиона рублей. О подобной компенсации, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин. Страховая выплата за ранение составляет от 74 до 297 тысяч рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 742 тысяч до 2,2 миллиона рублей. Единовременная выплата при увольнении вследствие травмы для контрактников близка к 3 миллионам рублей, для призывников — около 1,5 миллиона (уточним, что использование срочников во время СВО не предполагается). Кроме того, получившим инвалидность участникам спецоперации положены ежемесячные выплаты и другие компенсации как из федерального бюджета, так и из областных.
В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому за погибшего участника СВО положена выплата в 5 миллионов рублей, за раненого — 3 миллиона рублей. Эти выплаты идут параллельно с остальными, предусмотренными законом.
Кого призывают на службу в первую очередь, а кого позже — читайте в этом материале. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.
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