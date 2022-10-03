Кому положены и как получить: 5 деликатных вопросов о выплате гробовых

Во время обращения к россиянам 21 сентября Владимир Путин, объявив частичную мобилизацию, заявил также о гарантиях для мобилизованных. Президент заявил, что участники спецоперации из числа запасников получат тот же статус, что прежде был у военнослужащих по контракту. Речь в том числе о выплатах — как о довольствии военнослужащих и социальных гарантиях для него лично, так и о помощи семьям погибших. Выплаты родным погибших во время спецоперации военнослужащих были определены вскоре после ее начала: 3 марта Путин заявил, что они получат 5 млн рублей дополнительно к основной компенсации 7 млн 421 тысячи рублей.

