Кому положены и как получить: 5 деликатных вопросов о выплате гробовых
Кто из членов семьи имеет право на нее
Во время обращения к россиянам 21 сентября Владимир Путин, объявив частичную мобилизацию, заявил также о гарантиях для мобилизованных. Президент заявил, что участники спецоперации из числа запасников получат тот же статус, что прежде был у военнослужащих по контракту. Речь в том числе о выплатах — как о довольствии военнослужащих и социальных гарантиях для него лично, так и о помощи семьям погибших. Выплаты родным погибших во время спецоперации военнослужащих были определены вскоре после ее начала: 3 марта Путин заявил, что они получат
По закону, который был принят еще 1998 году, жизнь и здоровье военнослужащих подлежат обязательному государственному страхованию. В случае наступления страхового случая деньги получает либо сам военный, либо члены его семьи. Семье выплаты полагаются в двух случаях:
- смерть военнослужащего в период прохождения военной службы (сборов);
- смерть военнослужащего в период до года после увольнения в результате увечья, травмы, ранения, заболевания, полученных в период прохождения военной службы или сборов.
Выплата распределяется равномерно между всеми членами семьи погибшего. Таковыми считаются муж или жена, дети, родители и бабушки с дедушками. Но здесь много деталей. Согласно памятке страховой компании «Согаз», с которой работает Минобороны, дети погибшего имеют право на выплату, пока они несовершеннолетние. Возраст может быть повышен до 23 лет, если ребенок продолжает получать образование. Также имеют право на получение страховой выплаты совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет. Лица, над которыми погибший оформлял опеку, также должны получить часть компенсации.
Родители или усыновители погибшего попадают в круг получателей страховой выплаты автоматически, а вот мачеха или отчим — при условии, что они воспитывали или содержали его не менее пяти лет. Похожая история с бабушками и дедушками: их включают в этот круг, если они содержали или воспитывали погибшего больше трех лет в связи с отсутствием у него родителей.
Супруги получают часть выплаты, только если на момент гибели военнослужащего состояли с ним в законном браке.
— Сожители не получают эту сумму, бывшая супруга тоже не входит в число получателей, — говорит юрист Андрей Конышев. — Однако, если есть общий ребенок, то он имеет право на выплату, а мать может получить деньги — закон предполагает, что она будет действовать в интересах ребенка.
Какие нужны документы:
- заявление о выплате страховой суммы от каждого члена семьи;
- справка воинской части об обстоятельствах смерти;
- копия свидетельства о смерти;
- копия выписки из приказа командира воинской части об исключении погибшего из списков личного состава;
- копии документов, подтверждающих родственную связь.
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Документы для выплаты единовременных пособий нужно подать в воинскую часть или военкомат в течение 60 календарных дней с даты утверждения рапорта по факту гибели военнослужащего. В памятке страховой компании говорится, что единовременное пособие переводят на счета членов семьи — реквизиты нужно указать в заявлении.
Несмотря на гарантии, установленные законом, семьям военнослужащих порой приходится доходить до суда, чтобы отстоять свои права. О том, с какими проблемами сталкиваются родные погибших военнослужащих, читайте в этом материале.