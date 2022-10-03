«Красный конверт» и завещание: какие документы стоит оформить, если вас мобилизовали, — отвечаем в одной картинке

Например, генеральная доверенность, дает человеку право быть вашим представителем по жалобам, получать от вас любые справки в случае необходимости. К тому же может случиться, что вам будут срочно нужны деньги, придется, к примеру, продать недвижимость, а без согласия супруга этого не сделать. На этот случай тоже спасет доверенность.