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СрочноПервый этап частичной мобилизации завершился в НСО
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Спецоперация на УкраинеОбзор

«Красный конверт» и завещание: какие документы стоит оформить, если вас мобилизовали, — отвечаем в одной картинке

Инструкция юриста, что нужно подготовить, если вас призвали на службу в ходе частичной мобилизации

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Сейчас к нотариусам выстраиваются большие очереди: все хотят обезопасить себя и своих близких в случае вынужденной разлуки

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В России продолжается частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным. Если вас мобилизовали, стоит задуматься об оформлении документов, которые облегчат жизнь вашим родным в случае неблагоприятного исхода. Мы подготовили простую памятку от адвоката Валерии Качуры.

Лучше озаботиться подготовкой этих документов до того, как они понадобятся

Лучше озаботиться подготовкой этих документов до того, как они понадобятся

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Например, генеральная доверенность, дает человеку право быть вашим представителем по жалобам, получать от вас любые справки в случае необходимости. К тому же может случиться, что вам будут срочно нужны деньги, придется, к примеру, продать недвижимость, а без согласия супруга этого не сделать. На этот случай тоже спасет доверенность.

Также, если в семье было принято разделение обязанностей — один платил по одним счетам, другой — по другим, напишите инструкцию: что, когда и как делается. Туда же идут контакты друзей и родственников на случай, если будет нужно их о чем-то оповестить.

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Мы не можем быть уверены в том, что будет с нами завтра. Но можем начать делать хоть что-то, чтобы в случае форс-мажора или трагических событий ваши близкие были сосредоточены на главном, а не теряли нервы при преодолении бюрократических процедур. Позаботьтесь о том, чтобы даже в самом худшем случае их жизнь не останавливалась.

К нотариусам тем временем уже выстраиваются очереди. Все новости о частичной мобилизации мы собираем в специальном разделе.

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