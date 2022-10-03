«Красный конверт» и завещание: какие документы стоит оформить, если вас мобилизовали, — отвечаем в одной картинке
Инструкция юриста, что нужно подготовить, если вас призвали на службу в ходе частичной мобилизации
В России продолжается частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным. Если вас мобилизовали, стоит задуматься об оформлении документов, которые облегчат жизнь вашим родным в случае неблагоприятного исхода. Мы подготовили простую памятку от адвоката Валерии Качуры.
Например, генеральная доверенность, дает человеку право быть вашим представителем по жалобам, получать от вас любые справки в случае необходимости. К тому же может случиться, что вам будут срочно нужны деньги, придется, к примеру, продать недвижимость, а без согласия супруга этого не сделать. На этот случай тоже спасет доверенность.
Также, если в семье было принято разделение обязанностей — один платил по одним счетам, другой — по другим, напишите инструкцию: что, когда и как делается. Туда же идут контакты друзей и родственников на случай, если будет нужно их о чем-то оповестить.
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Мы не можем быть уверены в том, что будет с нами завтра. Но можем начать делать хоть что-то, чтобы в случае форс-мажора или трагических событий ваши близкие были сосредоточены на главном, а не теряли нервы при преодолении бюрократических процедур. Позаботьтесь о том, чтобы даже в самом худшем случае их жизнь не останавливалась.
К нотариусам тем временем уже выстраиваются очереди. Все новости о частичной мобилизации мы собираем в специальном разделе.
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