Мобилизуют даже монахов, а кредиты погибших аннулируют: главные новости СВО за 2 октября
Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 2 октября.
Внутренняя политика
Роскомнадзор ограничил доступ к стриминговой платформе SoundCloud. В ведомстве пояснили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о спецоперации.
— В адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации. В связи с неудалением противоправных материалов доступ к сервису ограничен на территории России. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован, — сказали РБК в Роскомнадзоре.
Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. ДНР и ЛНР при этом получают статус республик с русским языком в качестве государственного, а Запорожская область считается принятой в качестве отдельного субъекта со своим нынешним названием.
Международная политика
Ключевые события прошедшего дня:
- власти Австралии изъявили намерение ввести санкции в отношении 28 представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
- президент Румынии Клаус Йоханнис и еще семь президентов государств — членов НАТО подписали заявление, в котором выразили поддержку присоединению Украины к альянсу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании заявки на вступление в НАТО сразу после того, как в Москве состоялось подписание договоров о вхождении бывших украинских территорий в состав РФ.
Новости частичной мобилизации
Главные новости, о которых стало известно:
- в Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если те хотят участвовать в спецоперации на Украине;
- в рамках мобилизации могут призвать даже монахов, если у них есть военный билет;
- власти Югры будут выплачивать детям военнослужащих, мобилизованных в Ханты-Мансийском автономном округе, по 100 тысяч рублей при поступлении в высшие учебные заведения.
Также портал «Объясняем.рф» выпустил ряд разъяснений по важным вопросам. Во-первых, кто относится к членам семьи военнослужащих (и может рассчитывать на соответствующие льготы):
- супруга (супруг);
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Во-вторых, по каким кредитам можно получить кредитные каникулы:
— По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы.
И, в-третьих, спишут ли долги погибших участников СВО:
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи тоже должны быть списаны в этих случаях. Такая норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.
Прочитайте также наш подробный разбор о том, какие машины могут мобилизовать, и о том, что будет с работой и зарплатой мобилизованных.