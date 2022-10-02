Мобилизуют даже монахов, а кредиты погибших аннулируют: главные новости СВО за 2 октября

Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. ДНР и ЛНР при этом получают статус республик с русским языком в качестве государственного, а Запорожская область считается принятой в качестве отдельного субъекта со своим нынешним названием.