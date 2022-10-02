Вас не ждут в военкомате: кто получит отсрочку от мобилизации — объясняем в одной картинке

Отсрочку по состоянию здоровья можно получить на полгода и по результатам военно-медицинской экспертизы.

Мы уже рассказывали подробно, какие заболевания дают отсрочку и кто признается годным к службе. Если в «Расписании болезней» вы нашли свою, собирайте подтверждающие документы, прежде чем отправиться на медкомиссию. Она всё равно, конечно, назначит дополнительное обследование, но ваша информация будет поводом для его назначения.

Забронированные под гражданские нужды

Часть граждан «бронируют» от военной службы их работодатели. Как говорится всё в том же федеральном законе, это необходимо для обеспечения работы органов государственной власти, местного самоуправления и организаций на период мобилизации и военного времени. Это значит, что некоторые военнообязанные сотрудники продолжают выполнять свои обычные обязанности — чтобы органы власти и необходимые государству компании могли продолжать работать. Бронировать сотрудников могут только те организации, которые имеют такое основание в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами президента и Правительства РФ.

