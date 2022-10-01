Изменения в мобилизации и взрывы в Севастополе: главные новости СВО за 1 октября

В Думу тем временем внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. Он предлагает освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.



Кроме того, предлагается предоставить отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, а также тем, кто является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.



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