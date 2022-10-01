На лавочках, в кафе и магазинах: где и как народ смотрел выступление Путина. 17 фотографий со всей страны

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что в ее рамках призовут 300 тысяч запасников.

Как прошла эта неделя в российских городах, кого мобилизовали в первую очередь, как родные и близкие провожали мужчин в неизвестность — смотрите в нашей фотохронике.