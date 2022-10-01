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Фоторепортаж

На лавочках, в кафе и магазинах: где и как народ смотрел выступление Путина. 17 фотографий со всей страны

Речь президента о присоединении новых территорий транслировали везде, где только можно (даже на уличных экранах)

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ds

В Тюмени выступление транслировали на уличных экранах, где обычно показывают рекламные ролики

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В эту пятницу, 30 сентября, президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Сразу после этого президент России выступил c речью по случаю присоединения территорий (короткий пересказ его выступления можно прочитать тут). Тем же вечером на Красной площади состоялся митинг-концерт, где президент попросил собравшихся прокричать троекратное «Ура!» в знак признания заслуг солдат и офицеров.

Как страна смотрела (или не смотрела) выступление Владимира Путина — задокументировали фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding. Публикуем фотографии со всей страны.

В Архангельске речь президента транслировали даже в заведениях общепита (ну и что, что посетителей там не было)

В Архангельске речь президента транслировали даже в заведениях общепита (ну и что, что посетителей там не было)

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А так президента слушали в Кургане

А так президента слушали в Кургане

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В Новосибирске к моменту выступления Владимира Путина уже стемнело

В Новосибирске к моменту выступления Владимира Путина уже стемнело

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Сибирякам вообще сложно было пропустить выступление президента — картинка была повсюду

Сибирякам вообще сложно было пропустить выступление президента — картинка была повсюду

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А так смотрели (и слушали) главу государства в Волгограде

А так смотрели (и слушали) главу государства в Волгограде

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Автобусы приходили — зрители менялись (впрочем, тезисы на экране — тоже)

Автобусы приходили — зрители менялись (впрочем, тезисы на экране — тоже)

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Такой кадр подловил фотокорреспондент нашего московского портала

Такой кадр подловил фотокорреспондент нашего московского портала

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Аудитория была разной — от подростков и молодых людей...

Аудитория была разной — от подростков и молодых людей...

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...до мужчин в возрасте

...до мужчин в возрасте

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Люди на сорок минут прилипли к телефонам — именно столько длилась речь президента

Люди на сорок минут прилипли к телефонам — именно столько длилась речь президента

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В Ростове-на-Дону посмотреть выступление можно было даже в магазинах бытовой техники

В Ростове-на-Дону посмотреть выступление можно было даже в магазинах бытовой техники

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Впрочем, некоторым покупателям было не до этого

Впрочем, некоторым покупателям было не до этого

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Во время выступления Владимир Путин много говорил о прошлом, о влиянии Запада, о новых территориях и пути России

Во время выступления Владимир Путин много говорил о прошлом, о влиянии Запада, о новых территориях и пути России

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На улицах Ростова-на-Дону

На улицах Ростова-на-Дону

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21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что в ее рамках призовут 300 тысяч запасников.

Как прошла эта неделя в российских городах, кого мобилизовали в первую очередь, как родные и близкие провожали мужчин в неизвестность — смотрите в нашей фотохронике.

Владимир ПутинЧастичная мобилизация
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