На лавочках, в кафе и магазинах: где и как народ смотрел выступление Путина. 17 фотографий со всей страны
Речь президента о присоединении новых территорий транслировали везде, где только можно (даже на уличных экранах)
В эту пятницу, 30 сентября, президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Сразу после этого президент России выступил c речью по случаю присоединения территорий (короткий пересказ его выступления можно прочитать тут). Тем же вечером на Красной площади состоялся митинг-концерт, где президент попросил собравшихся прокричать троекратное «Ура!» в знак признания заслуг солдат и офицеров.
Как страна смотрела (или не смотрела) выступление Владимира Путина — задокументировали фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding. Публикуем фотографии со всей страны.
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что в ее рамках призовут 300 тысяч запасников.
Как прошла эта неделя в российских городах, кого мобилизовали в первую очередь, как родные и близкие провожали мужчин в неизвестность — смотрите в нашей фотохронике.