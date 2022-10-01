Банкиры выдыхают: сотрудники каких организаций не попадут под мобилизацию — объясняем в одной картинке
Освобождать от службы забронированных сотрудников Минобороны будет по спискам, предоставленным руководителями компаний
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Как говорится в федеральном законе, часть граждан могут «бронировать» от военной службы их работодатели. Мы узнали, сотрудники каких сфер могут рассчитывать на то, чтобы остаться дома.
В Минобороны РФ уточнили категории граждан, которые не попадут под частичную мобилизацию. Согласно информации министерства, на военную службу не будут привлекать людей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в следующих организациях:
Это значит, что некоторые военнообязанные сотрудники продолжают выполнять свои обычные обязанности — чтобы органы власти и необходимые государству компании могли продолжать работать. Бронировать сотрудников могут только те организации, которые имеют такое основание в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами президента и правительства РФ.
Напоминаем, что отсрочку можно также получить по состоянию здоровья (правда всего на полгода) и по результатам военно-медицинской экспертизы.
Мы уже рассказывали подробно, какие заболевания дают отсрочку и кто признаётся годным к службе. Если в «Расписании болезней» вы нашли свою, собирайте подтверждающие документы, прежде чем отправиться на медкомиссию. Она всё равно, конечно, назначит дополнительное обследование, но ваша информация будет поводом для его назначения.
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Ранее в Минобороны подробно рассказали о том, кого будут призывать по частичной мобилизации, кто может получить отсрочку и какие выплаты будут положены мобилизованным. О последних новостях по теме мобилизации можно узнать в нашей онлайн-трансляции.
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