Кремль: удары Украины по присоединенным территориям будут считаться актом агрессии против России
Документы о присоединении планируют подписать сегодня
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет воспринимать удары Украины по территориям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как акт агрессии против России. На сегодня запланирована церемония подписания документов о присоединении этих территорий, однако некоторые территории, которые власти ДНР считают частью республики, находятся под контролем Украины.
— Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года «предстоит освободить», — цитирует Пескова РБК.
В феврале 2022 года Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую Народные Республики, образованные на территории Украины, суверенными государствами. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, в результате которой под контролем России к сентябрю оказались Запорожская и Херсонская области, а также территории ЛНР и частично ДНР. На днях там завершились референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении территорий к России.