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Уголовка за неявку на службу и сдачу в плен. Владимир Путин подписал ряд поправок к военным законам

Коротко рассказываем, что изменилось

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Президент подписал целый пакет поправок к законам

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Сегодня 24 сентября Владимир Путин подписал пакет поправок, касающихся военной службы.

Поправки ужесточают или вводят уголовную ответственность за ряд деяний. А именно:

  • за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»
  • за добровольную сдачу в плен от 3 до 10 лет лишения свободы;
  • за мародерство — до 15 лет;
  • за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет.
  • за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет;
  • если задание гособоронзаказа было не выполнено либо ущерб составил более 5 миллионов рублей — то на срок от 5 до 10 лет;
  • ранее отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы считалось их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Теперь к этому перечню добавляется «в период мобилизации или военного положения, в военное время»;
  • призванные на военные сборы из запаса будут нести такую же уголовную ответственность за неявку на службу или самовольное оставление места службы, как и контрактники.

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