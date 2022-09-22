ВЦИОМ спросил жителей ЛДНР о предстоящем референдуме
А также их мнение о судьбе республик после специальной военной операции
ВЦИОМ опубликовал данные опроса среди жителей Донецкой и Луганской Народных республик о грядущем референдуме. Телефонный опрос, в котором приняли участие 537 человек, проживающих сейчас в России, проводился по заказу Экспертного института социальных исследований.
Большинство опрошенных ответили, что скорее приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР и ЛНР, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. Таких 84%. Скорее не принял бы участие в голосовании каждый десятый (10%). Еще 6% затруднились с ответом или пока не определились.
95% ответили утвердительно на вопрос о вхождении территории в состав РФ после спецоперации. 3% высказались за то, чтобы республики стали самостоятельными государствами. 2% затруднились с ответом.
В начале недели ВЦИОМ выяснил, доверяют ли россияне выборам, прошедшим 11 сентября. Большинство опрошенных сочли, что выборы прошли без серьезных нарушений.