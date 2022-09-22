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Спецоперация на Украине

Правда, что полиция останавливает машины, чтобы выловить призывников? Ответ МВД России

Ведомство официально прокомментировало нашумевший в соцсетях скан

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Тема мобилизации беспокоит огромное количество россиян

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Вскоре после объявления о частичной мобилизации по соцсетям начал гулять скан обеспокоившего россиян «указа». Из него следовало, что полицейские якобы будут должны останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов». В МВД объяснили, что это фейк.

— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — сказано в telegram-канале «МВД Медиа».

Тот самый «указ»

Тот самый «указ»

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В ведомстве призвали граждан быть внимательными и бдительными.

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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В армию призовут 300 тысяч человек. Мы разбирались, кого призовут, как именно будет проходить призыв и что делать тем, кто живет в городе не по прописке. Прочитайте также, кому положена отсрочка и что делать, если вы военнообязанная женщина.

Всё, что известно о мобилизации, мы собираем в рамках онлайн-трансляции. Ключевую информацию вы можете узнать из одного короткого видео.

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