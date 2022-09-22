Правда, что полиция останавливает машины, чтобы выловить призывников? Ответ МВД России

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября . В армию призовут 300 тысяч человек. Мы разбирались, кого призовут, как именно будет проходить призыв и что делать тем, кто живет в городе не по прописке. Прочитайте также, кому положена отсрочка и что делать, если вы военнообязанная женщина.



Всё, что известно о мобилизации, мы собираем в рамках онлайн-трансляции. Ключевую информацию вы можете узнать из одного короткого видео.

