300 тысяч запасников отправятся на границу с Украиной: новости СВО и частичной мобилизации за 21 сентября
Мобилизацию объявил сегодня утром президент России Владимир Путин
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях этого дня.
Объявление частичной мобилизации
Владимир Путин выступил с обращением к нации, во время которого объявил о частичной мобилизации. По словам президента, мобилизационные мероприятия должны начаться с сегодняшнего дня.
— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.
Соответствующий указ президент тоже подписал, он вступил в силу. Совет Федерации проинформирован о решении президента. Полный текст обращения Путина мы публиковали в отдельном материале.
Почему объявили частичную мобилизацию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с чем связано решение объявить частичную мобилизацию в стране. По его словам, его приняли из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО».
— О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран, — объяснил Дмитрий Песков.
Шойгу объяснил, кто подлежит мобилизации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, кого будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации. По его словам, задействовано будет около одного процента «мобилизационного ресурса». В общей сложности призовут 300 тысяч человек. Шойгу заявил, что будут призывать только тех, кто в запасе.
Он заявил, что это будут в первую очередь люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Cлужащие по призыву не попадут под мобилизацию. Мобилизованные будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, и такой же уровень денежного довольствия.
Потери Российской армии за время спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил количество потерь российской армии с начала спецоперации.
— 5937 человек погибли в ВС РФ с начала СВО, — заявил министр.
По словам Шойгу, украинская сторона потеряла уже «половину армии»:
Кто имеет право на отсрочку
Согласно федеральному закону, даже среди запасников есть те, кого не призывают на службу: временно не годные к военной службе, занятые постоянным уходом за родственниками, отцы детей до 16 лет (здесь есть нюансы), а также депутаты Госдумы, члены Совфеда и граждане «с бронью».
Подробно о тех, кто имеет право на отсрочку в случае мобилизации, мы рассказали в отдельном материале.
Мировая реакция на обращение Путина
После обращения Владимира Путина свое мнение по этому поводу высказали многие страны. МИД Великобритании считает, что последние заявления Путина о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации на Украине. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая в интервью CNN на вопрос о заявлении президента РФ о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию «дальнейшей эскалацией» и «плохим и неверным шагом». А в МИД КНР заявили, что призывают все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал поскорее начать мирные переговоры для решения украинского конфликта. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь. Правда, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано после сообщений о частичной мобилизации в РФ заявил, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Москвой, но помогает Киеву.
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Посольство Киргизии в РФ предостерегло граждан республики от участия в военных действиях на территории иностранных государств. В МИД Латвии заявили, что по соображениям безопасности не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации, а вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что Эстония запретит возвращение в страну россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна не будет вводить визовый режим для россиян.
Полезные материалы о частичной мобилизации
Более подробно узнать о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом можно в следующих материалах:
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- что нужно взять с собой призывнику.