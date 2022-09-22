300 тысяч запасников отправятся на границу с Украиной: новости СВО и частичной мобилизации за 21 сентября

Почему объявили частичную мобилизацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с чем связано решение объявить частичную мобилизацию в стране. По его словам, его приняли из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО».



— О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран, — объяснил Дмитрий Песков.

