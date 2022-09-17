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Спецоперация на Украине

Минюст признал Максима Галкина иноагентом

Артист не раз публично выступал с критикой специальной военной операции

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Максим Галкин — российский артист эстрады

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Сегодня, 16 сентября, Минюст включил в список физлиц-иноагентов артиста Максима Галкина.

После начала спецоперации некоторые артисты начали покидать страну, и Максим Галкин — не исключение. Вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми артист отправился в Израиль. Как объяснила потом Пугачева — в отпуск и на лечение. Публично певица не высказывалась по поводу проведения специальной военной операции, однако ее муж выступал с антивоенными заявлениями еще весной.

Сейчас Галкин дает концерты в Западной Европе. Пугачева же вернулась в Россию с началом учебного года — детям нужно идти в школу.

В начале сентября о Максиме Галкине высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о возвращении Аллы Пугачевой в Россию, Песков отметил:

— Я не слышал ни одного [антироссийского] заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути.

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Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список «запрещенных артистов», придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал и Максима Галкина, напоминает РИА Новости.

В прошлый раз реестр пополнили еще 11 человек. Среди них — артист Андрей Макаревич.

Максим ГалкинАртистИноагентМинюст РФ
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