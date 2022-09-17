Минюст признал Максима Галкина иноагентом

Сегодня, 16 сентября, Минюст включил в список физлиц-иноагентов артиста Максима Галкина.

После начала спецоперации некоторые артисты начали покидать страну, и Максим Галкин — не исключение. Вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми артист отправился в Израиль. Как объяснила потом Пугачева — в отпуск и на лечение. Публично певица не высказывалась по поводу проведения специальной военной операции, однако ее муж выступал с антивоенными заявлениями еще весной.