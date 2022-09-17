Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров: новости вокруг СВО за 16 сентября

Кроме того, действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостановила Швейцария. Теперь россияне будут получать швейцарские визы по «обычной процедуре».



Соглашение об упрощении визового режима с Россией Евросоюз остановил с 12 сентября. Это означает, что оформление виз во многие страны Европы для россиян теперь будет проходить дольше и дороже. А некоторые страны и вовсе запретили россиянам въезд на свою территорию. Мы составили карту — куда можно улететь из России по новым визовым правилам.

