Кремль нашел угрозу для РФ в проекте гарантий безопасности Украины: новости вокруг СВО за 14 сентября

Песков отметил, что, если предложенный Киевом документ подпишут, реакция Москвы будет негативной.



— Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия, — отметил Песков.



Участников свадьбы в Крыму арестовали за украинскую песню

В Крыму привлекли к ответственности организаторов и участников свадьбы, во время которой прозвучала песня на украинском языке «Червона калина». Специалисты признали, что это боевая песня, которую используют украинские националисты и экстремисты.

