«Экономический блицкриг не сработал»: новости вокруг спецоперации за 12 сентября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 12 сентября.



Путин: наша экономика выходит на траекторию роста

Российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом, по данным главы государства, говорит динамика ключевых экономических показателей. Также президент отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.

