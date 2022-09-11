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Главный день голосования: явка на довыборы в новосибирское Заксобрание за два дня составила 23,1%

Голосовать могут только жители области

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Явка на выборы в этот раз невысокая

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Официальная явка на довыборах в новосибирское Заксобрание по одномандатному округу № 4 составила 23,15%, по данным избиркома на вечер 10 сентября. На втором округе она значительно ниже и составила 16,8%. Сегодня, 11 сентября, начался главный день голосования.

— На 20:00 часов 10 сентября по одномандатному округу № 4 явка составила 23,15%, проголосовали 10 160 избирателей, по округу № 10 — 16,80% (8032 избирателя), — поделились цифрами в избиркоме.

Помимо этого, сегодня проходят выборы депутатов Совета депутатов города Карасука Карасукского района и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму. Депутатом по округу № 10 раньше был Валентин Сичкарев. В апреле его лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве. Мы подробно рассказывали о деле.

По округу № 4 выдвинулись 8 кандидатов: самовыдвиженцы Евгений Гутов и Константин Терещенко, Сергей Заремо от КПРФ, Виталий Новоселов от «Единой России», Надежда Приходько от партии «Новые люди», Лариса Путина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Федореев от ЛДПР и Андрей Филимошкин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

На округ № 10 — 6 претендентов: Алексей Бердников от КПРФ, Андрей Биль от «Единой России», Вячеслав Василенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Эдуард Кожемякин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Перевалов от ЛДПР и Наталья Пинигина от «Новых людей».

О том, как проходили выборы в Новосибирске год назад, вы можете прочитать в нашем материале.

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