Власти решили, как привезти в Россию новые iPhone: новости об СВО и кризисе вокруг нее за 8 сентября

Запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступит в силу 19 сентября

Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.

— В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента, — сообщил глава эстонского МИД.