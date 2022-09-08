Путин заявил, что Россия «ничего не начала с точки зрения военных действий»: новости о спецоперации за 7 сентября

— Решение такое подготовлено, — цитирует ТАСС его ответ на вопрос о продлении программы. — Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке.

Параллельный импорт позволяет продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Закон, разрешающий параллельный импорт, был принят в России в июне после того, как ряд компаний сообщил об уходе с российского рынка.

