Добровольцам хотят давать отпуск для участия в спецоперации: новости о конфликте на Украине за 5 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за добровольцами, участвующими в спецоперации на территории Украины, будут сохранят рабочие места. Обратить внимание правительства на трудовые гарантии для добровольцев решил лично Владимир Путин. Сейчас президент находится в Петропавловске-Камчатском, и там к нему обратился сотрудник регионального МЧС, который хотел стать добровольцем, но может лишиться работы: длительный отпуск ему не дают и сохранение должности не гарантируют.