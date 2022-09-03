Россия потратила на беженцев больше 11 миллиардов рублей: новости вокруг спецоперации за 3 сентября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 3 сентября.



Споры вокруг «Северного потока»

Накануне «Газпром» полностью остановил газопровод. В компании это объяснили техническими неисправностями. Пресс-секретарь Еврокомиссии назвал это решение «цинизмом» и подтверждением «ненадежности России как поставщика». Еврокомиссар по вопросам экономики добавил, что Евросоюз ждет от России соблюдения газовых контрактов, однако готов к их неисполнению.