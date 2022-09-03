СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 60.37
eur 60.22
Тема дняПогибли альпинисты из Новосибирска
Все новости
Все новости

«Возможны варианты»: Евгений Минченко — об отставке, сменщике и перспективах Рамзана Кадырова

О возможном повышении главы Чечни активно говорили в последний год

754

Рамзану Кадырову 45 лет

Поделиться

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может быть назначен на пост спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с исламскими странами, считает политолог, глава исследовательского центра «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

— Разговоры об этом (об отставке Кадырова. — Прим. ред.) ходят примерно год, — рассказал Минченко корреспонденту MSK1.RU. — В качестве сменщика наиболее часто назывался советник президента Руслан Эдельгериев. Что касается перспектив самого Рамзана Кадырова: называлась позиция спецпредставителя президента по взаимодействию с исламскими государствами.

Подробно комментировать версию о гипотетическом назначении Рамзана Кадырова в силовые структуры Евгений Минченко не стал.

— Конечно, сейчас всё это выглядит неожиданно, особенно учитывая активное участие чеченских подразделений в действиях на Украине, — подчеркнул Минченко. — Назначение в силовые структуры? На этот счет у меня нет никаких инсайдов.

Широкое обсуждение темы о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров инициировал сам. Сегодня политик опубликовал видеообращение в социальных сетях, где заявил, что «засиделся» и «заслужил бессрочный, длинный отпуск».

Рамзан Кадыров — второй сын первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В первую чеченскую войну он принимал участие в боях против федеральных войск. В ходе второй чеченской — перешел на сторону РФ.

В годы президентства своего отца Рамзан Кадыров руководил службой безопасности президента ЧР. В 2005-м — занял пост председателя правительства. В 2007 году (после трагической гибели Ахмата Кадырова) Рамзан Кадыров стал президентом Чеченской Республики.

В должности главы региона Рамзан Кадыров работает и сегодня. Сейчас политику 45 лет. Помимо прочего, он принимает активное участие в специальной военной операции России на Украине.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2