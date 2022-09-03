«Возможны варианты»: Евгений Минченко — об отставке, сменщике и перспективах Рамзана Кадырова
О возможном повышении главы Чечни активно говорили в последний год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может быть назначен на пост спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с исламскими странами, считает политолог, глава исследовательского центра «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
— Разговоры об этом (об отставке Кадырова. — Прим. ред.) ходят примерно год, — рассказал Минченко корреспонденту MSK1.RU. — В качестве сменщика наиболее часто назывался советник президента Руслан Эдельгериев. Что касается перспектив самого Рамзана Кадырова: называлась позиция спецпредставителя президента по взаимодействию с исламскими государствами.
Подробно комментировать версию о гипотетическом назначении Рамзана Кадырова в силовые структуры Евгений Минченко не стал.
— Конечно, сейчас всё это выглядит неожиданно, особенно учитывая активное участие чеченских подразделений в действиях на Украине, — подчеркнул Минченко. — Назначение в силовые структуры? На этот счет у меня нет никаких инсайдов.
Широкое обсуждение темы о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров инициировал сам. Сегодня политик опубликовал видеообращение в социальных сетях, где заявил, что «засиделся» и «заслужил бессрочный, длинный отпуск».
Рамзан Кадыров — второй сын первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В первую чеченскую войну он принимал участие в боях против федеральных войск. В ходе второй чеченской — перешел на сторону РФ.
В годы президентства своего отца Рамзан Кадыров руководил службой безопасности президента ЧР. В
В должности главы региона Рамзан Кадыров работает и сегодня. Сейчас политику 45 лет. Помимо прочего, он принимает активное участие в специальной военной операции России на Украине.