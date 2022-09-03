«Возможны варианты»: Евгений Минченко — об отставке, сменщике и перспективах Рамзана Кадырова

В годы президентства своего отца Рамзан Кадыров руководил службой безопасности президента ЧР. В 2005-м — занял пост председателя правительства. В 2007 году (после трагической гибели Ахмата Кадырова) Рамзан Кадыров стал президентом Чеченской Республики.



В должности главы региона Рамзан Кадыров работает и сегодня. Сейчас политику 45 лет. Помимо прочего, он принимает активное участие в специальной военной операции России на Украине.

