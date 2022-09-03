«Заметил, что засиделся». Рамзан Кадыров объявил о «бессрочном отпуске»

Сегодня 3 сентября Рамзан Кадыров объявил, что задумался о «бессрочном и длительном отпуске».



Глава Чеченской Республики записал соответствующее видеообращение. В нем он подчеркнул, что является «долгожителем» среди всех действующих глав субъектов Российской Федерации.

— Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете, — так Кадыров подписал видео.

