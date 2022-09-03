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«Заметил, что засиделся». Рамзан Кадыров объявил о «бессрочном отпуске»

Глава Чечни записал соответствующее видеообращение

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Рамзану Кадырову 45 лет

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Сегодня 3 сентября Рамзан Кадыров объявил, что задумался о «бессрочном и длительном отпуске».

Глава Чеченской Республики записал соответствующее видеообращение. В нем он подчеркнул, что является «долгожителем» среди всех действующих глав субъектов Российской Федерации.

— Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете, — так Кадыров подписал видео.

Кадыров вспомнил, что когда-то был самым молодым действующим главой региона, однако эти времена давно прошли.

— У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает — то это еще бывает приятно». Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня тут не выгнали, — рассмеявшись, сказал политик.

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Рамзан КадыровЧечняВидеообращениеГлава регионаОтпуск
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