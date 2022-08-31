Михаила Горбачева могут похоронить в Москве на Новодевичьем кладбище
Политик хотел, чтобы его похоронили здесь, рядом с женой
60
Первого президента СССР Михаила Горбачева хотят похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой, как того и хотел политик. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к его семье.
Данную информацию подтвердили и в Горбачев-Фонде.
— Дату похорон определит семья, — сообщает агентство со ссылкой на фонд.
Михаил Горбачев умер 30 августа. Ему был 91 год. Известно, что перед этим политик попал в спецотделение Центральной клинической больницы. Мы собираем главную информацию в онлайн-трансляции.