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Умер Михаил Горбачев

Михаила Горбачева могут похоронить в Москве на Новодевичьем кладбище

Политик хотел, чтобы его похоронили здесь, рядом с женой

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Политик скончался в ночь на 31 августа в Москве

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Первого президента СССР Михаила Горбачева хотят похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой, как того и хотел политик. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к его семье.

Данную информацию подтвердили и в Горбачев-Фонде.

— Дату похорон определит семья, — сообщает агентство со ссылкой на фонд.

Михаил Горбачев умер 30 августа. Ему был 91 год. Известно, что перед этим политик попал в спецотделение Центральной клинической больницы. Мы собираем главную информацию в онлайн-трансляции.

СССРМихаил ГорбачевНоводевичье кладбище
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