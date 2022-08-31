«Всё выбито, нет ни квартиры, ничего»: беженка с Украины не может получить гражданство России из-за сгоревших документов

— 8 марта нас начали бомбить. Дом у меня стоит на Центральной улице. И разбили зал и коридор. У меня окна были на Центральную улицу. Все стекла полетели, всё разбито. Я выбежала на крики, сильные крики в подъезде были. Я выбегаю на площадку — соседка вся в крови. И осколки маленькие ей в голову попали. Соседка коротко стрижется, и видно всё было, — вспоминает Татьяна.

Беженка ухаживала долгие годы за своей тезкой — 80-летней Татьяной Васильевной Фадеевой. После бомбежки пенсионерка сразу побежала в квартиру к своей подопечной.