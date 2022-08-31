«Всё выбито, нет ни квартиры, ничего»: беженка с Украины не может получить гражданство России из-за сгоревших документов
Татьяна Полежаева 9 лет отработала на строительстве БАМа, а сейчас не может получить пенсию
Татьяна Полежаева в начале весны спаслась из разрушенной Луганской области, где уроженка Новокузнецка провела 18 дней в подвале, а потом пережила смерть своей подруги. Без денег и практически без документов (они были уничтожены)
18 дней в подвале и смерть соседки
В Рубежном Луганской области у Татьяны была квартира в центре города. Некоторые окна квартиры выходили на Центральную улицу — от ударной волны стекла разбились моментально.
— 8 марта нас начали бомбить. Дом у меня стоит на Центральной улице. И разбили зал и коридор. У меня окна были на Центральную улицу. Все стекла полетели, всё разбито. Я выбежала на крики, сильные крики в подъезде были. Я выбегаю на площадку — соседка вся в крови. И осколки маленькие ей в голову попали. Соседка коротко стрижется, и видно всё было, — вспоминает Татьяна.
Беженка ухаживала долгие годы за своей тезкой —
— Я ей наказала, чтобы она на входе в квартиру поставила кресло. Татьяна Васильевна много лет не ходила. У нее все три окна выходят на Центральную улицу, и всё выбито. Мы переночевали ночь. Я ей возле входной двери стулья поставила — кровать сделала. Короче говоря, на 9 марта начался обстрел. И мы решили бежать в подвал, — со слезами на глазах рассказывает Татьяна.
Женщина провела с еще 7 человеками в подвале 18 суток. Это время она вспоминает с ужасом. Голос начинает дрожать.
— Без воды, без еды и без света, связи. Я очень благодарна своей дочери, она забила тревогу, обращалась куда можно. Приехали люди, которые забрали меня. В подвале 8 человек, негде в туалет сходить, ничего. Просто-напросто выдался момент — я побежала на 3-й этаж, чтобы хоть немножко освободиться. Двери сказали не закрывать, потому что при обстреле они деформируются. Пришли военные с автоматами. «Вы такая-то?» — «Да» — «Мы вас забираем», — вспоминает пенсионерка.
При появлении солдат с оружием Татьяна испугалась. Но позже к ней подошла журналистка, которая снимала фильм про Луганскую область, и сообщила, что Татьяну ищет дочь и пенсионерку хотят вывезти с Украины. Но она отказалась куда-либо ехать без своей подруги Татьяны Васильевны. Солдаты решили забрать и
— Нам дали пять минут. А что за пять минут можно забрать? Я в таком состоянии была: положу вещь в чемодан, думаю, надо или не надо. В чем была, в том и уехала. Была в шапочке, дубленке, зимних сапогах, потому что очень плохо, тяжело было жить в подвале в сырости, холоде. Три одеяла из дома вынесла, только чтобы укрывались люди. А Татьяна Васильевна подняться не могла за своими одеялами, — поделилась Татьяна Полежаева.
Женщина всё время сбивается, говорит дрожащим голосом.
— Нас только вывели на площадку подъезда, говорят: «Вот машина, садитесь». Я как стояла на ступеньках, так и упала. Мне и воду, и валидол. Короче говоря, откачали. В машину — и повезли. Едем, везде руины, разбито всё. Я думала, нас не вывезут, но вывезли. Я возле окна, Таня — посередине. И еще молодой человек. Таня встала, говорит: «Мне плохо». Я кричу: «Дайте стул», ее посадили на стул, и она кончилась. На глазах, представьте. Я говорю: «Неужели ты 18 суток терпела, только вступила на эту землю, и всё», — вспоминает пенсионерка.
После прохождения таможни Татьяну направили в Краснодар, где она легла в больницу. После подвала женщина чувствовала себя плохо, были кашель и проблемы со спиной.
Переезд в Новосибирск и 10 тысяч
Пока пенсионерка была в Краснодаре, сослуживцы по БАМу направили ей помощь. Две Веры, из Краснодара и Москвы, прислали Татьяне две сумки с одеждой. Сделали они это после того, как увидели по телевизору фильм про нее. В Новосибирск беженка приехала 14 апреля. Здесь ее встретила дочь Анна. С 14 апреля и до августа пенсионерка занимается документами и больницами.
— Я мыкаюсь, всё никак не могу оформить эти документы. То временное убежище оформляла. Всё на разных улицах: Вавилова, Есенина, Объединения. Города я не знаю, Анечка работает. Транспорт у людей спрашиваю, — рассказывает Татьяна.
Татьяна много говорит про бюрократическую волокиту и некоторые ошибки системы. Изначально беженка с дочерью обратились в социальную службу, оттуда их направили в МФЦ — сделать временную регистрацию. Потом женщина получала СНИЛС, поехала в Сбербанк, оформила карту «Мир». Это всё было сделано, чтобы получить пособие в 10 тысяч рублей. Дальше оформление временного убежища, потом попытки оформить гражданство.
— Я понимаю, что большой поток приехал, я понимаю. Но вы же разговариваете с людьми, с молодыми, со старыми. Никто не объясняет ничего. В конечном итоге я целый день провела на Костычева. Сказали, там оформлять гражданство. Сидела девушка, она все соки из меня выжила, пока писала заявление. Скажите номер диплома. Девушка, у меня в этом году юбилей, я в 71 году окончила училище. Какой диплом? Я что, пойду работать по нему? — удивляется Татьяна.
Оформление документов — это также денежные затраты. Надо не только оплатить проезд, но и распечатать бланк в «Моих документах» в МФЦ, который стоит 1200 рублей, потом еще заплатить за копирование 320 рублей. Пособие в 10 тысяч рублей исчезло быстро. Сталкиваться с этим приходится и дочери Анне, которая берет отгулы, чтобы ездить с мамой, но получается у нее не всегда.
— Просишь бланк заполнить — отправляют в «Мои документы». В «Моих документах» 1200 рублей стоит заполнить и распечатать бланк. За что? Мама без меня ходила, все данные заполнили. По знакомым узнавали даты, номера дипломов, узнали, заполнили. И мало того что это не тот документ, так еще и получается не в Ленинское МВД подать нужно было, а в Кировское. Нам, правда, вернули деньги. И так в каждой инстанции. Идите в «Мои документы». Там покупать каждый раз приходится, — поделилась возмущенная дочь.
Индивидуальный подход
Сейчас в России действует упрощенная смена принятия гражданства для беженцев с Украины. Благодаря ей оформить гражданство можно за три месяца.
— Нужно предоставить список документов, и в этом списке четко прописано: документ, подтверждающий смену фамилии. Этот документ сгорел, подтвердить мы не можем, — проговаривает Аня.
Мама с дочерью совместными усилиями уже собрали все документы. Список документов небольшой: свидетельство о предоставлении временного убежища, заверенная копия паспорта гражданина Украины, квитанция об уплате госпошлины в 3500 рублей и 3 фотографии. Также нужны нотариально заверенные копии документа, которые свидетельствуют о перемене
— Я дважды меняла фамилию. Справки я брала в ЗАГСе, но всё сгорело. Всё имущество сгорело. В квартиру стреляли со стороны двора, всё выбито, нет ни квартиры, ничего. Нашего подъезда нет. Сейчас временное убежище у нас есть, и не можем собрать весь пакет документов, чтобы только подать на гражданство. А после этого еще три месяца ждать, — поделилась Татьяна.
Анна с Татьяной сделали запросы через юстицию в Луганскую область. Но, как объяснила Анна, с Луганском связи практически нет.
— До этого, еще в 2014 году, отсюда отправляли запросы, и до сих пор ответов нет, — добавила дочь Татьяны.
— У меня столько лет стажа. Я не рецидивистка, не алкоголичка какая-то. Что дадут эти фамилии, господи? Мужей даже моих в живых нет, — добавляет Татьяна.
Беженке гражданство необходимо, и жить за счет временного убежища она не может. Женщина хочет получить пенсию.
— Я родилась в городе Сталинске, который сейчас Новокузнецк. Когда мне было 5 лет, родители переехали жить на Украину. В 1988 году я поехала работать на БАМ. 9 лет там отработала. Потом всю жизнь, 21 год, проработала секретарем на химическом заводе на Украине. А потом переводом перевелась в Северо-Байкальск работать на молокозаводе. Но не могу я подтвердить свою трудовую деятельность. Две организации, которые остались, они мне выслали справки, что я работала, а вот молокозавод и аптечный склад ликвидировали. А трудовой нет, она сгорела, — поделилась Татьяна.
Как рассказывает Анна, следователи пошли навстречу и предложили попробовать написать заявление в МВД для рассмотрения в индивидуальном порядке (заявление есть в распоряжении редакции).
Сейчас Татьяне помогает Красный Крест. Дважды в месяц они выдают продуктовую корзину и один раз в месяц — средства личной гигиены. Как рассказала Татьяна, в социальной службе ей сообщили, что пенсия будет около 10 тысяч рублей.
— Что за них можно купить? Я беженка — я в чем была, в том и приехала. Спасибо, люди помогли, дали одежду, обогрели, полечили. А за 31 год стажа я что? Не заслужила пенсию? Хотелось бы жить на старости лет нормально и чем-то угостить людей на юбилей, просто поужинать, — со слезами на глазах говорит Татьяна. День рождения у нее будет 9 октября.
Уехала отдохнуть
После того как журналист НГС направила запросы в Министерство юстиции и МВД по Новосибирской области, Татьяну Полежаеву пригласили для подачи заявления на гражданство. Пенсионерка смогла подать заявление и сейчас уехала отдохнуть к знакомой на дачу.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что Татьяну Полежаеву пригласили на подачу заявления на получение гражданства через два дня после получения запроса НГС.
— Обращение было рассмотрено в установленном порядке, вынесено положительное решение. 8 августа 2022 года гражданка была приглашена в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области для подачи заявления, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Что еще почитать по теме?
«Поеду в Луганск, отдохну хоть, устала в России». Сотни жителей Донбасса ежедневно уезжают на родину.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
«Либо сразу на кладбище, либо обратно»: 96-летняя ветеран, вывезенная из Мариуполя на Урал, боится не дожить до гражданства РФ.
«Премии до 300 000 рублей»: развернулась агитация на службу по контракту — новосибирцев вербуют в подъездах и на сайте мэрии.