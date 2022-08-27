Путин подписал новый указ о беженцах из ДНР, ЛНР и с Украины. Им будут платить по
10 тысяч ежемесячно
Отдельные выплаты положены беременным, инвалидам и ветеранам ВОВ
Сегодня, 27 августа, Владимир Путин подписал два указа, которые затрагивают беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.
Первый — «О временных мерах по урегулированию правового положения». В документе говорится, что «в целях защиты прав и свобод человека» беженцам дается право временно пребывать на территории России без ограничения сроков, которые обычно касаются иностранцев. Для этого беженцам необходимо сдать отпечатки пальцев, фотографии и пройти медицинское освидетельствование. Также указ дает беженцам право работать в России без получения разрешения на работу или патента.
Отныне в отношении беженцев не принимаются решения:
- о выдворении из РФ;
- о депортации;
- о неразрешении въезда в страну;
- о сокращении срока временного пребывания в стране.
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Исключение — беженцы, освобождаемые из тюрем либо создающие угрозу национальной безопасности России.
Второй указ, который подписал президент, — о выплатах беженцам. С 1 июля людям, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР и Украины после 18 февраля, положен ряд выплат:
- 10 тысяч — ежемесячная пенсия;
- 10 тысяч — социальная пенсия инвалидам;
- 3 тысячи — доплата к пенсии для инвалидов 1-й группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80 лет;
- 5 тысяч — доплата ветеранам ВОВ;
- 10 тысяч — единовременная выплата беременным женщинам;
- 20 тысяч — единовременная выплата при рождении ребенка;
- 4 тысячи — ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка;
- 15 тысяч — на каждого ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
- 4 тысячи — на каждого ребенка до 23 лет, если он учится на очном отделении;
- 10 тысяч — ежемесячная выплата родителям-одиночкам на каждого ребенка.
Обеспечить выплаты и определить источник их финансирования должно правительство.