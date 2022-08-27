Путин подписал новый указ о беженцах из ДНР, ЛНР и с Украины. Им будут платить по 10 тысяч ежемесячно

Сегодня, 27 августа, Владимир Путин подписал два указа, которые затрагивают беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.



Первый — «О временных мерах по урегулированию правового положения». В документе говорится, что «в целях защиты прав и свобод человека» беженцам дается право временно пребывать на территории России без ограничения сроков, которые обычно касаются иностранцев. Для этого беженцам необходимо сдать отпечатки пальцев, фотографии и пройти медицинское освидетельствование. Также указ дает беженцам право работать в России без получения разрешения на работу или патента.