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Спецоперация на Украине

Путин подписал новый указ о беженцах из ДНР, ЛНР и с Украины. Им будут платить по 10 тысяч ежемесячно

Отдельные выплаты положены беременным, инвалидам и ветеранам ВОВ

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С начала спецоперации границу с Россией пересекли тысячи людей

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Сегодня, 27 августа, Владимир Путин подписал два указа, которые затрагивают беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.

Первый — «О временных мерах по урегулированию правового положения». В документе говорится, что «в целях защиты прав и свобод человека» беженцам дается право временно пребывать на территории России без ограничения сроков, которые обычно касаются иностранцев. Для этого беженцам необходимо сдать отпечатки пальцев, фотографии и пройти медицинское освидетельствование. Также указ дает беженцам право работать в России без получения разрешения на работу или патента.

Отныне в отношении беженцев не принимаются решения:

  • о выдворении из РФ;
  • о депортации;
  • о неразрешении въезда в страну;
  • о сокращении срока временного пребывания в стране.

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Исключение — беженцы, освобождаемые из тюрем либо создающие угрозу национальной безопасности России.

Второй указ, который подписал президент, — о выплатах беженцам. С 1 июля людям, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР и Украины после 18 февраля, положен ряд выплат:

  • 10 тысяч — ежемесячная пенсия;
  • 10 тысяч — социальная пенсия инвалидам;
  • 3 тысячи — доплата к пенсии для инвалидов 1-й группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80 лет;
  • 5 тысяч — доплата ветеранам ВОВ;
  • 10 тысяч — единовременная выплата беременным женщинам;
  • 20 тысяч — единовременная выплата при рождении ребенка;
  • 4 тысячи — ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка;
  • 15 тысяч — на каждого ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
  • 4 тысячи — на каждого ребенка до 23 лет, если он учится на очном отделении;
  • 10 тысяч — ежемесячная выплата родителям-одиночкам на каждого ребенка.

Обеспечить выплаты и определить источник их финансирования должно правительство.

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