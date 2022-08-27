СБУ завела уголовное дело против Кадырова, а СК РФ — против СБУ: новости вокруг спецоперации за 26 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 26 августа .



Ограничение полетов на юг снова продлили

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября. Об этом сообщили в Росавиации. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

