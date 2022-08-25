Евгения Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда
Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения оппозиционному политику
Известному общественному деятелю, оппозиционному политику, бывшему депутату Госдумы и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения по делу о дискредитации российской армии. Следователь просил до 29 сентября запретить политику покидать квартиру с 00:00 до 23:59, за исключением явки в следственные органы и суд, общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката, следователя и близких родственников, отправлять и получать почту (кроме переписки с официальными органами) и использовать любые средства связи, в том числе интернет.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, но лишь частично. Согласно постановлению суда, Ройзману «запрещены некоторые действия», а именно посещение публичных мест и мероприятий, почтовая переписка (кроме относящейся к делу), использование интернета и телефона (кроме случаев общения с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызовом скорой и аварийно-спасательных служб), общение со свидетелями по делу (кроме членов семьи, проживающих с ним). Суд постановил освободить Евгения Ройзмана из-под стражи немедленно в зале суда и возложить обязанность являться по вызовам следователя или в суд.
Напомним, Евгения Ройзмана задержали рано утром 24 августа. Силовики пришли к нему домой, после чего квартиру, офис фонда его имени и принадлежащий ему музей Невьянской иконы обыскали.
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Экс-мэру вменяют уголовную статью о дискредитации Вооруженных сил России. Ранее ему уже назначили три административных штрафа за высказывания о спецоперации и неуважение к власти. Теперь дело заведено по статье 280.3 УК РФ, по которой политику грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или реальный срок — до трех лет колонии.
Евгений Ройзман неоднократно неодобрительно высказывался о спецоперации на Украине и публично называл ее словом, запрещенным Роскомнадзором. Оппозиционер понимал, что штрафами дело может не ограничиться, но сразу заявил, что из Екатеринбурга не уедет.
Журналисты E1.RU ведут онлайн-трансляцию из зала суда, где только что огласили меру пресечения политику.