Евгения Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда

Известному общественному деятелю, оппозиционному политику, бывшему депутату Госдумы и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения по делу о дискредитации российской армии. Следователь просил до 29 сентября запретить политику покидать квартиру с 00:00 до 23:59, за исключением явки в следственные органы и суд, общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката, следователя и близких родственников, отправлять и получать почту (кроме переписки с официальными органами) и использовать любые средства связи, в том числе интернет.