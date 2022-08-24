Полгода с начала спецоперации на территории Украины: последние новости за
24 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 24 августа.
Евгения Ройзмана задержали по уголовной статье за дискредитацию армии
Утром 24 августа силовики задержали известного общественного деятеля, бывшего депутата Госдумы и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его квартиру, офис фонда его имени и принадлежащий ему музей иконописи обыскали. Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.
Ройзману вменяют уголовную статью о дискредитации Вооруженных сил России. Ранее ему уже назначили три штрафа за высказывания о спецоперации и неуважение к власти. Теперь ему грозит до трех лет заключения.
Пока же в отношении экс-мэра Екатеринбурга составили протокол о задержании на 48 часов. Всю информацию о задержании Евгения Ройзмана журналисты E1.RU собирают в онлайн-трансляции.
Семьи школьников из Донбасса и части Украины получат по
10 тысяч из российского бюджета
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей от 6 до 18 лет, которые живут на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины.
Каждый ребенок, на которого полагается выплата, должен начать учебу на перечисленных территориях не позднее 15 сентября 2022 года и должен быть не младше шести лет на 1 сентября 2022 года. Исполнить поручение президента должны до 1 октября.
IKEA сохранит сотрудников в России
IKEA не планирует продавать бизнес в России и может вернуться на российский рынок в течение двух лет. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник близкий к компании.
— IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах, — цитирует его информационное агентство. — Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.
Правда, производства IKEA в России все-таки будут проданы, но с условием, что в будущем компания сможет производить на этих же заводах товары по приемлемым ценам.
Полгода с начала спецоперации
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Сегодня ровно шесть месяцев с того дня, когда Владимир Путин отдал приказ и Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Всё это время мы следили за тем, как эти события меняют мир вокруг нас, и рассказывали об этом вам. Сегодня в этом материале вспоминаем, как в течение полугода менялась жизнь в России и мире: рассказываем об экономике, беженцах, санкциях, новых законах и запретных словах.