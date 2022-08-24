Полгода с начала спецоперации на территории Украины: последние новости за 24 августа

IKEA сохранит сотрудников в России

IKEA не планирует продавать бизнес в России и может вернуться на российский рынок в течение двух лет. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник близкий к компании.



— IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах, — цитирует его информационное агентство. — Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.

