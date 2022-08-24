Адвокат и помощник не могут попасть к Ройзману в квартиру. Онлайн-трансляция
Рассказываем всё, что известно о задержании политика
Сегодня, 24 августа, утром в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Собираем в режиме онлайн всё, что известно по этому делу.
Уголовное дело о дискредитации ВС РФ против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено из-за видео на его YouTube-канале, пишет ТАСС. С утра в квартире политика проходят обыски.
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У дома Евгения Ройзмана на улице Энгельса, у музея Невьянской иконы и у фонда пока пустынно. Силовиков не видно.
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Лейла Гусейнова заявила, что пока нет никаких разрешений на обыски в фонде. Силовики просто отключили звонок. Помощница Ройзмана пытается найти ключи. По ее словам, из квартиры в музей выйти нельзя.
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Приехала помощница Ройзмана Лейла Гусейнова. Но силовики не открывают дверь. Лейла Гусейнова сказала, что должны привезти ключи от квартиры.
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Бывший соратник Евгения Ройзмана Андрей Кабанов вышел из здания фонда «Город без наркотиков» и стал говорить о том, что задержание Ройзмана было ожидаемо. Отметим, что Кабанов и Ройзман давно не общаются.
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Приехал адвокат Ройзмана. Но его пока не пускают в квартиру. Он заявил, что идут обыски. Больше пока он ничего не знает.
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Евгений Ройзман выглянул из окна:
— 280-я статья, часть третья. Дело в Москве.
После этого он закрыл окно.
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Сейчас у музея Невьянской иконы вот так:
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У музея Невьянской иконы пока тихо. Внутри горит свет. Дверь закрыта. Отметим, что у Ройзмана есть отдельный вход в это помещение прямо из квартиры.
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По данным E1.RU, силовики приехали к Ройзману в 06:05. При этом политика пока не увозили. По крайней мере, через выход в подъезде.
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У квартиры экс-мэра Ройзмана никого нет. Но внутри слышны тихие разговоры, какие-то звуки.
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У дома мэра стоят автобусы силовиков.
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Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила E1.RU, что Евгения задержали. Сейчас обыски проходят в музее Невьянской иконы. Кроме того, в скором времени следственные действия пройдут в помещениях, которые занимает фонд Евгения Ройзмана.
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В апреле мы рассказывали, как Ройзмана судили за дискредитацию вооруженных сил. Тогда ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. До этого политику выписали еще два штрафа по 50 тысяч рублей по той же статье.
Почитайте его речь после оглашения вердикта. Сегодняшний штраф стал рекордным для бывшего мэра. Юрист уже объясняла, может ли Ройзману грозить уголовная ответственность за дискредитацию военных. Читайте также интервью с политиком из зала суда.
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Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пообещал E1.RU проверить, насколько информация о задержании Евгения Ройзмана соответствует действительности.
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У Евгения Ройзмана богатая коллекция административных штрафов.
В мае ГУ МВД по Свердловской области направило иск ему и еще четверым екатеринбуржцам на 565 тысяч рублей. В такую сумму полицейские оценили свою работу на уличных акциях протеста в начале 2021 года.
— У граждан есть право собираться мирно и без оружия, никто этого права отменить не может. Полиция должна обеспечивать порядок и безопасность граждан на всех массовых мероприятиях. Граждане осуществляют свое право, полиция делает свою работу. Я не понимаю, в чем нестыковка и какие могут быть претензии, — заявлял E1.RU Евгений Ройзман.
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На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, как группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией, просит открыть. Затем они спешным шагом проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Они подходят к двери, держа наготове болгарку, чтобы ее вскрывать, но Евгений Ройзман сам им открывает. Девушка зачитывает ему вменяемые нарушения, и на этом видео обрывается.
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