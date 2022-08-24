Адвокат и помощник не могут попасть к Ройзману в квартиру. Онлайн-трансляция

Сегодня, 24 августа, утром в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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