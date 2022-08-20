Новые атаки на Крым и визовые споры: новости вокруг спецоперации за 20 августа

Тем временем в Курской области 13 школ перевели на дистанционку ради обеспечения безопасности детей. Все они находятся на приграничных с Украиной территориях.

Споры вокруг виз...

Глава МИД Литвы пообещал, что страна продолжит выдавать визы гражданам России и Белоруссии, въезд которых в страну вызван гуманитарными причинами.

— Но [желание] позагорать [на пляже] — это не гуманитарная причина, — цитирует ТАСС Габриэлюса Ландсбергиса.

Ранее министр призывал страны Европы немедленно аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам — как минимум, пока не закончится спецоперация.