Новые атаки на Крым и визовые споры: новости вокруг спецоперации за 20 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 20 августа.
Новые атаки на Крым
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Его сбил пост воздушной обороны.
— Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы, ребята, — написал Развозжаев в Telegram-канале.
После инцидента работу всех служб Севастополя было решено усилить.
Позднее система ПВО сработала в западном Крыму. По информации главы республики Сергея Аксенова, цель была поражена, пострадавших и повреждений нет.
Напомним, 9 августа серия взрывов прогремела в крымском поселке Новофедоровке. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское. В ночь на 19 августа число взрывов вновь увеличилось. Один из них прогремел у военного аэропорта Бельбек.
Тем временем в Курской области 13 школ перевели на дистанционку ради обеспечения безопасности детей. Все они находятся на приграничных с Украиной территориях.
Споры вокруг виз...
Глава МИД Литвы пообещал, что страна продолжит выдавать визы гражданам России и Белоруссии, въезд которых в страну вызван гуманитарными причинами.
— Но [желание] позагорать [на пляже] — это не гуманитарная причина, — цитирует ТАСС Габриэлюса Ландсбергиса.
Ранее министр призывал страны Европы немедленно аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам — как минимум, пока не закончится спецоперация.
Тем временем Португалия заявила, что не поддерживает запрет россиянам въезжать в страны Евросоюза.
— Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская «военная машина», а не российский народ, — говорится в заявлении МИД Португалии.
Как можно будет попасть в Европу даже в случае запрета туристических виз, мы разбирали отдельно. Пока лишь некоторые страны отказывают в выдаче шенгена.
... и вокруг саммита G20
Недавно президент Индонезии заявил, что Владимир Путин собирается лично посетить саммит. В ответ глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что у России «нет морального права» участвовать в саммите, пока продолжается спецоперация.
В свою очередь, США считают, что в случае прибытия Путина саммит должен посетить и Владимир Зеленский. Похожую позицию ранее высказывал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк: он также считает, что в саммите с Путиным может принять участие Зеленский.
Авария на Запорожской АЭС может начать конфликт с НАТО
Об этом заявили депутаты из Великобритании и США. По их мнению, «любое умышленное повреждение» на Запорожской АЭС было бы расценено как нарушении пятой статьи устава НАТО. Она гласит, что нападение на одного из членов альянса считается нападением на весь блок.
— Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО. Это автоматически статья пять, — написал Адам Кинзингер, член Палаты представителей Конгресса США.
Сейчас АЭС находится под контролем российских сил.
Россия уходит от доллара
Страна собирается уходить от ставших «токсичными» доллара и евро. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
— На фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего, национальных валютах. С рядом государств на двусторонней основе успешно созданы механизмы для расчетов в национальных и альтернативных западным валютах — проработана возможность рублевой оплаты за отдельные категории российских экспортных товаров, в том числе энергетических и продовольственных, — рассказал Панкин.
Украину обвинили в использовании химоружия
Минобороны РФ заявило, что Украина применила против российских войск химическое оружие.
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По информации ведомства, 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. Анализ, проведенный в институте военной медицины Минобороны, обнаружил в их организмах ботулотоксин типа «В». Минобороны считает это «химическим терроризмом» и готовит документы для обращения в ОЗХО.
Украина пока не прокомментировала эти обвинения.