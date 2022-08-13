Центробанк спрогнозировал срок санкций против России: новости вокруг спецоперации за 12 августа

Как сообщает издание Коммерсантъ, «Чибо СНГ» сохранила права на использование кофейных брендов до конца этого года, затем поставки кофе должны быть продолжены под новым брендом. Один из вариантов будущего названия — Gold.

На подконтрольных России территориях введут обязательный ЕГЭ

Единый государственный экзамен станет обязательным для школьников на территориях Украины, перешедших под контроль России, через пять лет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



— Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный, — цитирует министра ТАСС.

