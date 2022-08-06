Понятие «русский мир» придумал донской казак 200 лет назад. Как историк-любитель XIX века предсказал современные идеи

Раньше, в 90-е годы, такое словосочетание имело другое значение: оно обозначало русских как культурное единство, независимо от местонахождения. После распада СССР многие остались за границей, и для их обозначения и стали использовать понятие «русский мир».



Так что сейчас это сочетание означает что-то трудно описываемое, но объединяющее русских вокруг патриотической идеи, с одной стороны. С другой стороны — вокруг идеи, что у русских особый путь, особая цивилизация, что мы противостоим Европе. Такая идея была в России издавна, она восходит к допетровским временам.

