Понятие «русский мир» придумал донской казак 200 лет назад. Как историк-любитель XIX века предсказал современные идеи
История полковника Войска Донского Василия Пудавова
Кандидат исторических наук и специалист по истории казачества Артем Перетятько утверждает: первым человеком, использовавшим термин «русский мир» в современным смысле, был Василий Пудавов — полковник Войска Донского. Корреспондент 161.RU Анастасия Миронова поговорила с историком о его коллеге-любителе, жившем почти 200 лет назад.
— Что это вообще значит — «русский мир»?
— Очень часто бывает так, что схожие идеи называются по-разному, а бывает, что совершенно разные идеи называются одинаково. С «русским миром» всё довольно сложно, потому что в современном смысле слова термин стал активно использоваться в эпоху «Крымской весны», то есть в 2014 году. Но даже историки, используя этот термин на научной конференции, не могут дать ему однозначного определения. Этот термин употребляется как интуитивно понятный — и именно поэтому его обычно не расшифровывают.
Раньше, в 90-е годы, такое словосочетание имело другое значение: оно обозначало русских как культурное единство, независимо от местонахождения. После распада СССР многие остались за границей, и для их обозначения и стали использовать понятие «русский мир».
Так что сейчас это сочетание означает что-то трудно описываемое, но объединяющее русских вокруг патриотической идеи, с одной стороны. С другой стороны — вокруг идеи, что у русских особый путь, особая цивилизация, что мы противостоим Европе. Такая идея была в России издавна, она восходит к допетровским временам.
— Кем был полковник Пудавов, использовавший в своей книге этот термин?
— Василий Пудавов — любопытная личность: донской офицер, казак первой половины XIX века, достаточно слабо образованный. Он окончил только гимназию, в его время она была
Пудавов хотел прежде всего написать историю своего родного казачества, но, как часто бывает у таких людей, он попытался выстроить такую концепцию мировой истории, где в центре всего будет казачество. Это привело его к интересной концепции, где, наверное, впервые термин «русский мир» употребляется именно для описания особого пути России.
— В чём состояли идеи Пудавова?
— Если предельно кратко, в том, что смысл мировой истории — это постижение человечеством Бога. Ключевое место в этом постижении отводится так называемому русскому миру. Отметим, что [Пудавов] не давал этому термину четкого определения и даже использовал как синонимы «русский мир», «славянский мир», «восточная Европа», «туранский мир». Географически его «русский мир» приближен к границам Российской империи того времени: современные Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтика, Польша.
Пудавов доказывал, что у этого славянского мира — свой особый путь в истории. Он доказывал, что самые развитые религии — это православие, католичество и мусульманство, так как они несут идею единого Бога. Пудавов считал, что представители религий используют разные способы познания мира: у мусульман — чувства, у католиков — разум, а у православных — вера. Все эти религии должны учить мир тому, что Бог един, а православные должны вести мусульман и католиков к тому, что вера выше и чувства, и разума. А как можно напомнить Европе и мусульманам о том, как надо жить? Только путем военной силы, потому что у нас еще XIX век.
Тут еще важно заметить, что Пудавов — человек первой половины XIX века, он еще помнит, как казаки поили лошадей из вод Сены. Так что цель мировой истории для него — чтобы люди поняли, что нужно жить по вере в единого Бога, и были готовыми за нее умирать.
— Почему идеи Пудавова не возымели успех?
— Тут надо разобраться, что значит «не возымели успех». Гораздо более известный сейчас кубанский историк-любитель Иван Попко, когда познакомился с Пудавовым, пришел от его идей в полный восторг. Он считал, что эти идеи поддержит всё казачество. Но Пудавов хотел опубликовать свою книгу целиком, а, к сожалению, он просто не успел ее дописать, оставил в рукописях. Его семья хотела выгодно продать эти рукописи, но ничего не получилось. В конце концов их опубликовал сын Пудавова через 30 лет — в конце XIX века, а к этому времени наука шагнула далеко вперед.
Если при жизни Пудавова у него был определенный круг поклонников, то в это время его книга вызвала комический эффект, потому что Пудавов доказывал свои идеи ссылками на Библию. В столичной прессе доминировали либеральные авторы, на книгу написал рецензию [будущий министр временного правительства] Петр Милюков, который прямо сказал, что идеи Пудавова — это просто какая-то фантастика, и что необразованный казак взялся поучать настоящих историков.
К моменту, когда идеи Пудавова были опубликованы, они казались анахронизмом среди образованной публики, а он хотел именно у нее пользоваться популярностью, поэтому написал научный труд. Он хотел, чтобы российская наука отошла от западных методов, чтобы она основывала свои работы не на рациональной критике, а на преданиях, легендах, Библии, но ученые к такому «прогрессу» оказались не готовы.
— Можно ли назвать идею «русского мира» Пудавова корнем современной?
— Учитывая, что идеи Пудавова были почти полностью забыты, это не корень современных идей. Скорее и идеи Пудавова, и идеи некоторых современных авторов — ветви одного дерева. Идеи Пудавова растут из того, что мы, русские, превосходим Европу. А почему? Русские покорили Наполеона, после этого создали со всеми европейцами Священный союз, европейцы, по мнению Пудавова, признали превосходство русских, а потом от этого постепенно отказались, и значит, возможно, русским придется снова их покорять. Современные идеи обосновываются примерно так же: вот русские победили Германию, русские принесли в Европу мир, современная Европа от него отходит, а значит, русские должны восстановить статус-кво.
Второй корень идей Пудавова и современных — особый путь России, который для нашей культуры очень традиционен, восходит еще к средневековой идее «Москва — третий Рим». Еще сейчас есть идея, достаточно популярная, что нужно развивать казачье образование, что казаки — это эталон русских. Пудавов по сути говорит об этом же. Казачье образование ставит на первое место преданность России, оно может дать молодежи некие идеалы, которые противоречат идеалам Запада.
То есть мы видим определенное сходство в условиях рождения идей: идея русского мира и у Пудавова, и сейчас возникла в период, когда Россия повернула к консерватизму, когда еще помнит великую победу над Европой и на этом основывает идею превосходства.
— Можно ли предположить, что сам термин «русский мир» впервые использовал Пудавов?
— Само словосочетание использовалось впервые в летописях, но для обозначения русской земли. А именно в современном смысле слова, как обозначение для особого пути России, причем противоположного западному, насколько мне известно, это словосочетание впервые использовал Пудавов. Как мне кажется, это красивая параллель, он был мистиком, верил в мистические совпадения, искал в истории знаки. И вот получилось, что, не зная о Пудавове, люди схожих воззрений через 150 лет после его смерти стали использовать этот термин.
— В статье вы говорите, что книга Пудавова — саморазоблачение. В чем это заключается?
— Пудавов был честным человеком XIX века, многие вещи, о которых сейчас не принято говорить вслух, он не скрывал. Он совершенно открыто говорил, что, казаки любят войну, поэтому у него много жестоких и кровавых с современной точки зрения идей. Пудавов не оправдывает того, что русские будут нести Европе обновление и веру огнем и мечом — он этим гордится. У него постоянно проскальзывает мысль, что война — это прекрасно. Пудавов восхищается тем, как древние кочевники сносили великие города, потому что эти города уже умирали, а кочевники их обновляли, убивая мужчин и беря женщин в свои жены.
Меня Пудавов привлек своей честностью. Если воспринимать это не как реальный исторический труд, а как художественное произведение, то это даже красивый образ. Жестокие варвары с востока, которые не стесняются своей кровавой богини, которые поклоняются смерти и мечтают достойно умереть, которые не поддаются западному влиянию, ведь их невозможно соблазнить. Я не просто так сказал о богине, у Пудавова своя собственная неоязыческая религия. Он считает, что казаки поклоняются Диане — деве-охотнице. Даже крест — это не символ Христа, а символ Дианы, потому что предки казаков, как он считал, насаживали на крест человеческие головы в честь своей богини.
Понимаете, казаки любили войну, правда, воспринимая ее как мученичество. Их слава была не в том, что они побеждали, а в том, что они не боялись умереть за царя. Для Пудавова это также важно, что, в отличие от западных люде,й казаки готовы к смерти, цель их жизни — достойно умереть. Современные авторы, если так и думают, то прямо обычно не пишут.
— В чем предсказание Пудавова?
— В самой идее русского мира, в том, что некоторые его мысли очень близки к современным. Единственное, пожалуй, серьезное отличие — то, что он использует арсенал понятий, лексику XIX века: например, говорит не о национальном суверенитете, а о «царевщине». И уникально его специфическое неоязычество, которое с современным не имеет ничего общего. У Пудавова много идей, которые нашли воплощение в современном мире, но это предсказание было не научным, потому что он предсказал именно те идеи, которые считаются в основном маргинальными в научном сообществе, но популярны у некоторых политиков и среди многих простых людей.
Он в целом противопоставлял себя науке, считая ее западной и доказывая, что нам нужна собственная наука, основанная на преданиях. Многие люди сейчас тоже доказывают, что наша наука должна быть традиционной, нам не нужны западные идеи. Это по-своему также предсказание. Пудавов — интересный персонаж, мне бы хотелось, чтобы мы ценили не только реальных ученых, но и тех, кто пытался создать что-то свое, пусть и псевдонаучное.
Бонус: читать научную статью Артема Перетятько о донском казачестве и полковнике Пудавове.