В Кремле заявили, что Россия готова к переговорам с Украиной: новости вокруг спецоперации за 3 августа

Напомним, аэропорты перестали работать на прием и отправку самолетов 24 февраля, и с тех пор ограничения регулярно продлеваются.

Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем. Но на своих условиях.