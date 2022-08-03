США ввели санкции против Алины Кабаевой и еще 13 человек: новости вокруг спецоперации за 2 августа

Соединенные Штаты Америки обновили санкционные списки. В них попали еще 13 человек, в числе которых олимпийская чемпионка и председатель совета директоров АО «Национальная Медиа Группа» («Первый канал», «Известия» и др.) Алина Кабаева, бывший главный совладелец «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев, глава новой администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Кроме того, в санкционном списке — ряд юридических лиц: фонд и технопарк «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат.