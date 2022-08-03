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Спецоперация на УкраинеОбзор

США ввели санкции против Алины Кабаевой и еще 13 человек: новости вокруг спецоперации за 2 августа

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Соединенные Штаты Америки обновили санкционные списки

Соединенные Штаты Америки обновили санкционные списки

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 2 августа.

Минюст объяснил разницу между «дискредитацией армии» и «распространением фейков»

Минюст подготовил методички для следователей и судей, в которых дал разъяснение, в каких случаях применять какую из статей, сообщает «Коммерсантъ». Согласно документу, утверждение о конкретном факте должно квалифицироваться как распространение заведомо ложной информации (фейков), а высказывание негативного мнения о действиях армии — как дискредитация.

По данным источника издания, пособия были утверждены НИИ судебных экспертиз еще 17 июня и уже разосланы в региональные управления Министерства юстиции.

В блоге экс-футболиста Савина нашли фейки и дискредитацию армии

Депутат Госдумы Роман Терюшков обратился в МВД России с просьбой проверить некие информационные материалы блогера, бывшего футболиста и экс-ведущего «Матч-ТВ» Евгения «КраСавы» Савина на фейки об армии и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Полиция, проведя проверку, нашла в видео на YouTube-канале Евгения Савина признаки преступлений по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ и передала собранный материал в Следственный комитет, чтобы там решили, возбуждать уголовное дело или нет.

18 апреля Евгений Савин опубликовал в видеоблоге видео о событиях на Украине с участием украинских футболистов и беженцев из страны.

Верховный суд РФ признал полк «Азов» террористической организацией


Верховный суд вынес решение, о котором еще в мае просила Генпрокуратура, — признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность в России.


Полк был сформирован в Мариуполе в 2014 году и изначально действовал как батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Затем «Азов» перешел в состав Нацгвардии Украины.

Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому TOEFL

Компания ETS, проводящая тестирование по английскому языку в рамках системы TOEFL, отказала россиянам в регистрации на экзамен. В марте тестирования были приостановлены в России и Белоруссии, но из-за рубежа граждане этих стран всё еще могли сдать экзамен.

— Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами [подразделения Министерства финансов США], — такое сообщение теперь появляется у граждан России в личном кабинете, даже если они находятся за рубежом.

Экзамены IELTS и TOEFL подтверждают знание английского для учебы, работы за границей или иммиграции. IELTS востребован в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. В США в основном принимают результаты TOEFL.

США ввели санкции против Алины Кабаевой (и не только)

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Соединенные Штаты Америки обновили санкционные списки. В них попали еще 13 человек, в числе которых олимпийская чемпионка и председатель совета директоров АО «Национальная Медиа Группа» («Первый канал», «Известия» и др.) Алина Кабаева, бывший главный совладелец «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев, глава новой администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Кроме того, в санкционном списке — ряд юридических лиц: фонд и технопарк «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат.

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