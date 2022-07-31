Операция «отвоевателей», продажа OBI, новые санкции и другие новости вокруг спецоперации за 30 июля

Он отметил, что Брюссель «не может творить чудеса» и нельзя «за одну ночь» отказаться от российских энергоносителей.

— Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%, — сообщил Боррель.

ЕС принял решение прекратить покупать российскую нефть с конца этого года, а сейчас страны находятся в процессе прекращения закупок. По словам главы европейской дипломатии, Брюссель даже рассматривал введение штрафных пошлин на российский газ, но предложение было отвергнуто.

