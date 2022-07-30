Украинский суд изменил приговор российскому военному: новости о санкциях и спецоперации за 29 июля

В результате удара по колонии в Еленовке погибли более 50 человек, десятки пострадали. Власти ДНР заявили, что удар был нанесен ВСУ. Минобороны России подтвердило удар по колонии, заявив, что «данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен». В Генштабе Украины в ударе обвинили Вооруженные силы РФ.

США расширили санкции против РФ

США расширили санкции против РФ, включив в ограничительный список новых физических и юридических лиц. Как сообщает РИА Новости, под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм"».