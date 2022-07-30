Украинский суд изменил приговор российскому военному: новости о санкциях и спецоперации за 29 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 29 июля.
Суд в Киеве изменил приговор осужденному российскому военному
Апелляционный суд в Киеве изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, осужденному за убийство жителя Сумской области. Пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы. Как сообщает украинский медиа-проект «Ґрати», суд объяснил это тем, что исключил из него отягчающие обстоятельства. Ранее Шишимарин был осужден за нарушение законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством
В ударе по колонии в Еленовке ДНР обвинила Украину, а Украина — Россию
В результате удара по колонии в Еленовке погибли более 50 человек, десятки пострадали. Власти ДНР заявили, что удар был нанесен ВСУ. Минобороны России подтвердило удар по колонии, заявив, что «данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен». В Генштабе Украины в ударе обвинили Вооруженные силы РФ.
США расширили санкции против РФ
США расширили санкции против РФ, включив в ограничительный список новых физических и юридических лиц. Как сообщает РИА Новости, под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм"».
Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро
Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов этими валютам на Московской бирже. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники. Центробанк прокомментировал РИА Новости публикации о подготовке к отмене торгов долларом и евро: санкции меняются, ЦБ моделирует с участниками рынка разные сценарии.
Магазины Mango возобновили работу в Москве
Магазины испанского бренда одежды Mango возобновили работу в московских торговых центрах «Атриум» и «Авиапарк». Ранее стало известно, что ритейлер Mango, сначала приостановивший работу в России, отказался от прямых продаж, но передал собственные магазины франчайзи.
DHL Express прекратит доставку по России
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Немецкая DHL Express после 31 августа прекратит доставку грузов и документов внутри России. В заявлении компании говорится, что решение было принято «в связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательными ограничениями», говорится в заявлении компании. С 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.