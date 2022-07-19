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Военные следователи начали проверку после смерти ученого Дмитрия Колкера

Новосибирца доставили в Москву на четвертой стадии рака, он умер в СИЗО

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Ученого Дмитрия Колкера обвиняли в госизмене

Ученого Дмитрия Колкера обвиняли в госизмене

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Главное военно-следственное управление СКР начало проверку по факту смерти ученого Дмитрия Колкера. Об этом сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале со ссылкой на его адвоката Александра Федулова. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ.

Тело ученого, арестованного по обвинению в госизмене, выдали семье. Сегодня в Новосибирске прошло прощание с Колкером.

Также юрист пишет, что врач, который выдал справку о состоянии тяжелобольного Колкера, срочно ушел в отпуск.

— Терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда по мере пресечения справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, срочно ушел в отпуск, — передает слова Чикова MSK1.RU.

Дмитрия Колкера задержали 30 июня прямо в частной клинике, куда его на каталке привез за день до этого сын Максим Колкер. У него была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Как отмечают близкие, он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».

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