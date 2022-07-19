Военные следователи начали проверку после смерти ученого Дмитрия Колкера
Новосибирца доставили в Москву на четвертой стадии рака, он умер в СИЗО
Главное военно-следственное управление СКР начало проверку по факту смерти ученого Дмитрия Колкера. Об этом сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале со ссылкой на его адвоката Александра Федулова. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ.
Тело ученого, арестованного по обвинению в госизмене, выдали семье. Сегодня в Новосибирске прошло прощание с Колкером.
Также юрист пишет, что врач, который выдал справку о состоянии тяжелобольного Колкера, срочно ушел в отпуск.
— Терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда по мере пресечения справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, срочно ушел в отпуск, — передает слова Чикова MSK1.RU.
Дмитрия Колкера задержали
Напомним, что мы собрали воспоминания близких и коллег об ученом. Новосибирский областной суд признал заключение ученого под стражу законным.