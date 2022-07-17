Медведев объяснил ветеранам ВОВ, зачем нужна спецоперация: главные новости вокруг Украины за 17 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 17 июля.



Медведев — о спецоперации

Дмитрий Медведев посетил Волгоградскую область, чтобы открыть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам. Там же он встретился с ветеранами ВОВ и объяснил им, зачем нужна спецоперация на Украине. Тезисно: