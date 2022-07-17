Медведев объяснил ветеранам ВОВ, зачем нужна спецоперация: главные новости вокруг Украины за 17 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 17 июля.
Медведев — о спецоперации
Дмитрий Медведев посетил Волгоградскую область, чтобы открыть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам. Там же он встретился с ветеранами ВОВ и объяснил им, зачем нужна спецоперация на Украине. Тезисно:
- проведение спецоперации полностью соответствует принципам Устава ООН, страна имеет право на оборону и превентивную оборону;
- цели специальной военной операции будут достигнуты;
- расширение НАТО, а также претензии Украины на Крым — это прямые угрозы России, и с их учетом начало спецоперации было вынужденным решением.
Абрамович судится с ЕС
Об этом пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, Роман Абрамович оспаривает введение санкций против него. Также бизнесмен требует, чтобы Европейский совет перечислил миллион долларов в его благотворительный фонд. Последний Абрамович создал после продажи футбольного клуба «Челси».
Ситуация в мире
Президент Yara, крупнейшего поставщика минеральных удобрений, заявил, что из-за ситуации на Украине миру грозит «ураган голода».
новость из сюжета
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— Мы находимся в остром продовольственном кризисе, подобного которому давно не было. Особенно в некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. Сокращаются объемы поставок продовольствия, поставок удобрений, уменьшаются поставки газа, цены на газ и удобрения выросли еще до конфликта на Украине. И вдобавок боевые действия препятствуют экспорту продовольствия и выращиванию зерна на Украине, — цитирует ТАСС его интервью Der Spiegel.
Немецкая Bild am Sonntag тем временем пишет, что «цены никогда не будут такими же низкими, как ранее». Об этом читателей газеты предупреждает Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства. По его прогнозу, две зимы Германии придется пережить с угрозой нехватки топлива, однако уже к 2024 году страна рассчитывает «освободиться от российского газа».