Минобороны России объяснило ракетный удар в Виннице: новости о санкциях и спецоперации за 15 июля

Полеты были приостановлены сразу после начала спецоперации на Украине, и с тех пор ограничения продляются каждый раз, когда подходит срок их окончания.

Hortex ушел из России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex продал бизнес в России. Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама» — соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 11 июля. Стороны сделки не стали ее комментировать, однако источник на рынке подтвердил эту информацию журналисту «Коммерсантъ».