Минобороны России объяснило ракетный удар в Виннице: новости о санкциях и спецоперации за 15 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 июля.
В Петербурге снова собрались судить Юрия Шевчука
Суд в Петербурге предпримет вторую попытку рассмотреть дело о правонарушении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации армии РФ из-за пламенной речи на концерте. Прежняя попытка закончилась тем, что протокол вернули составителям — полицейским из Уфы, которые допустили небрежность при составлении документа.
Как сообщает «Фонтанка», сейчас материалы дела вернулись в Санкт-Петербург, зарегистрированы в Дзержинском районном суде и сегодня переданы судье — той же, что не стала рассматривать их в мае из-за процессуальных небрежностей.
Минобороны объяснило ракетный удар в Виннице
Министерство обороны дало официальный комментарий по ракетным ударам в Виннице, произошедшим накануне.
— Вчера высокоточными ракетами «Калибр» был нанесён удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице — там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, — цитирует сообщение министерства РИА Новости. — На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
Генпрокуратура нашла четыре организации, угрожающих безопасности РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решения о признании деятельности изданий Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat, The Insider нежелательной в России. Аналогичный статус «нежелательной организации» получил чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute). По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Запрет полетов на юг снова продлен
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России до 24 июля. По-прежнему не функционируют по назначению аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Полеты были приостановлены сразу после начала спецоперации на Украине, и с тех пор ограничения продляются каждый раз, когда подходит срок их окончания.
Hortex ушел из России
Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex продал бизнес в России. Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама» — соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 11 июля. Стороны сделки не стали ее комментировать, однако источник на рынке подтвердил эту информацию журналисту «Коммерсантъ».
Hortex называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе. В РФ производство велось на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.
ГК «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия». Компания владеет фабрикой по переработке трески, а совместно с датской Royal Greenland — фабрикой по переработке креветок и морепродуктов.
Тимати покупает Starbucks
Владельцами бизнеса Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом Антон Пинский сообщил Forbes.
Напомним, кофейни Starbucks не работают в России с марта, а в мае компания объявила о планах насовсем уйти с российского рынка. До начала спецоперации в РФ работало более 100 точек Starbucks, большинство из них — в Москве.
В ДНР скончался пленный британец
Британский Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике как наемник, умер из-за болезней и стресса, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
— С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался, — написала уполномоченная по правам человека в своем телеграм-канале.
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Дарья Морозова заявила, что представители Великобритании «проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными».
Вскоре появился комментарий МИД Великобритании о том, что они обратились к российским властям за разъяснениями информации о смерти задержанного в ДНР их подданного.
Отметим, что Пол Ури не был среди пленных британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни.