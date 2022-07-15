Переход на сторону противника приравняли к госизмене: новости о санкциях и спецоперации за 14 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 июля.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил ЛНР, где выступил перед депутатами народного совета республики и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечников. Володин заявил, что «этой встречи ждали 30 лет». Он также сказал, что «в Луганской Народной Республике живут граждане Российской Федерации, которые принимали участие в голосовании на выборах в Государственную думу, и поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».