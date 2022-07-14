В России дефицит белой бумаги, но Минпромторг нашел в этом пользу: новости вокруг спецоперации за 13 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 июля.



КНДР признала независимость ЛНР и ДНР

Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В российском представительстве Донецкой Народной Республики заявили, что с КНДР уже есть договоренность о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.