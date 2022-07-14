В России дефицит белой бумаги, но Минпромторг нашел в этом пользу: новости вокруг спецоперации за 13 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 июля.
КНДР признала независимость ЛНР и ДНР
Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В российском представительстве Донецкой Народной Республики заявили, что с КНДР уже есть договоренность о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.
МИД Украины, в свою очередь, заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.
В Минпромторге заявили, что белая бумага вредна для здоровья
Замглавы Минпромторга Олег Бочаров заявил, что белая офисная бумага вредна как для экологии, так и для здоровья. По его словам, после того, как в России начали производство бумаги без отбеливателей, интерес к ней стал выше, чем к обычной.
— Могу сказать, что это действительно наносит меньший урон экологии в нашей стране, — заявил Бочаров. — И на удивление мы для себя узнали, что отсвечивающая, такая вот белая бумага офисная, наносит еще ущерб здоровью. Оказывается, более фактурная бумага — она полезна для глаз человека. Ну и, естественно, себестоимость при этом падает. Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами.
Дефицит белой офисной бумаги возник в марте из-за ограничений и проблем с доставкой импортных химикатов. Тогда же сообщалось, что офисная бумага подорожала в три раза. Из-за проблем с поставками химикатов ряд производителей начали выпускать серую бумагу.
Россия, Украина, Турция и ООН провели переговоры по зерну
В Стамбуле сегодня прошли переговоры о вывозе украинского зерна, в них приняли участие представители России, Украины, Турции и ООН. Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что «Россия представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению» зернового вопроса. Заявление генсека ООН Антониу Гуттериша по результатам встречи в Стамбуле запланировано на 21:00 по московскому времени.
Еврокомиссия разрешила транзит санкционных товаров в Калининград (но только поездом)
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Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининград. В них обозначено, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на автоперевозки. По железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля». Правда, транзит военных грузов и товаров двойного назначения, попавших под санкции, запрещен полностью.