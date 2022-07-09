Зеленский уволил 5 послов за день: главное вокруг спецоперации на Украине за 9 июля

4 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 9 июля.



Помощь Украине

Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионного долларов. В него вошли в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.